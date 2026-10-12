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Курс юаня в понедельник снижается к 12,5 рубля

Курс юаня в понедельник снижается к 12,5 рубля - 12.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня в понедельник снижается к 12,5 рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник ощутимо снижается в направлении отметки 12,5 рубля на фоне геополитических надежд, следует из... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T17:57+0300

2026-10-12T17:57+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник ощутимо снижается в направлении отметки 12,5 рубля на фоне геополитических надежд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.43 мск падал на 16 копеек (-1,3%), до 12,52 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,50-12,62 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,98 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 83,77 рубля. Рубль на подъеме Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в понедельник ощутимо снижается относительно уровня предыдущего закрытия. Курс китайской валюты направляется к уровню 12,5 рубля. "Высокие цены на нефть и публичные заявления о поставках дизеля в США подкрепляют высокие ожидания перед будущими поступлениями от экспорта. Дополнительную поддержку рубль получает от по-прежнему высоких процентных ставок в экономике", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,68% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,64% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.45 мск росла на 2%, до 106,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,2%, до 102,4 пункта. Прогнозы Смягчение санкций на экспорт нефтепродуктов из России со стороны США позитивно воспринято российским валютным рынком, полагает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "Основное давление на российскую валюту сейчас исходит со стороны операций монетарных властей в рамках бюджетного правила. Тем не менее, смещение баланса рынка в сторону предложения иностранной валюты от экспортеров, а также высокая ставка ЦБ создают условия для продолжения коррекционного снижения курсов инвалют, начатое в начале сентября", - говорит она. На текущей неделе ожидаются колебания курсов доллара и евро в пределах 81-86 рублей и 91,5-96,5 рубля соответственно, оценивает Проценко. Торги юанем в середине октября, вероятно, пройдут в коридоре 12,20-12,85 рубля, также считает она. Восходящий импульс курса рубля спровоцирован позитивными геополитическими новостями, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "На их фоне многие могут выходить из иностранной валюты, которую использовали как один из активов, традиционно воспринимаемых в качестве защитного инструмента на фоне большой неопределенности, связанной с геополитикой. Если пара юань закрепится под уровнем 12,5 рубля, ускорив снижение, следующей его целью может стать область 12,28—12,32 рубля", - добавляет он.

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рынок, торги, сша, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций"