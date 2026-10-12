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Объем торгов на фондовом рынке Мосбиржи в выходные достиг рекорда

Объем торгов на фондовом рынке Мосбиржи в выходные достиг рекорда - 12.10.2026, ПРАЙМ

Объем торгов на фондовом рынке Мосбиржи в выходные достиг рекорда

Объем торгов на фондовом рынке Московской биржи в выходные 10–11 октября достиг рекорда, следует из сообщения торговой площадки. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T18:53+0300

2026-10-12T18:53+0300

2026-10-12T18:53+0300

рынок

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владимир путин

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мосбиржа

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Объем торгов на фондовом рынке Московской биржи в выходные 10–11 октября достиг рекорда, следует из сообщения торговой площадки. "Московская биржа зафиксировала рекордный объем торгов на дополнительной сессии выходного дня (ДСВД) на фондовом рынке 10–11 октября 2026 года – 92,8 миллиарда рублей. Это более чем в 3,7 раза превышает средний объем торгов на ДСВД на фондовом рынке с начала 2026 года. Предыдущий максимум на ДСВД фондового рынка – 68,8 миллиарда рублей – был зафиксирован на выходных 28 февраля – 1 марта 2026 года", - сообщает биржа. Выход на рекордные показатели совпал с резким скачком вверх индекса Мосбиржи еще вечером в пятницу, после закрытия основной сессии. Индикатор взлетел за несколько часов более чем на 4%, почти до 2424 пунктов – максимума с июня. По оценкам аналитиков рынка, причиной такого скачка волатильности стали сообщения о телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого была достигнута договоренность о поставке Россией в США и на мировой рынок 300 тысяч тонн дизельного топлива немедленно, 500 тысяч тонн - в ноябре и 1 миллиона тонн - после. В выходные инвесторы, видимо, продолжили активно отыгрывать эти новости. В ходе торгов 10–11 октября 165 тысяч частных инвесторов совершали сделки на фондовом рынке, что на 37,5% больше, чем в среднем на ДСВД с начала 2026 года, отмечает Мосбиржа. Объем торгов в выходные дни на срочном рынке также находился на уровнях, близких к историческим максимумам, оценивает торговая площадка. "Таким образом, торги в выходные дни в очередной раз показали свою востребованность в условиях быстро меняющегося новостного фона: на фондовом рынке – это возможность оперативно ребалансировать портфель ценных бумаг, на срочном рынке – возможность хеджирования и участия в движении цены различных, в том числе, глобальных активов", - комментирует биржа. Торги в выходные на фондовом и срочном рынках Московской биржи проводятся в субботу и/или воскресенье с 09.50 до 19.00 мск, а также могут быть проведены в иные нерасчетные выходные дни. Инвесторам в выходные доступны операции с 322 акциями и паями ПИФ, а также более чем с 3,2 тысячи облигаций.

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рынок, торги, сша, владимир путин, дональд трамп, мосбиржа