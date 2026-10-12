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Мосбиржа прекратит торги акциями "Лензолота" с 13 октября - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Мосбиржа прекратит торги акциями "Лензолота" с 13 октября
Мосбиржа прекратит торги акциями "Лензолота" с 13 октября - 12.10.2026, ПРАЙМ
Мосбиржа прекратит торги акциями "Лензолота" с 13 октября
Московская биржа исключит акции "Лензолота" из списка допущенных к торгам с 13 октября, сообщила торговая площадка. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T18:57+0300
2026-10-12T18:57+0300
рынок
акции
мосбиржа
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Московская биржа исключит акции "Лензолота" из списка допущенных к торгам с 13 октября, сообщила торговая площадка. "Об исключении ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о прекращении торгов ценными бумагами… Прекратить с торгового дня 13.10.2026 торги в ПАО Московская Биржа ценными бумагами… Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото", - говорится в сообщении. Мосбиржа прекратила торги акциями "Лензолота" в конце марта текущего года в связи с добровольной ликвидацией эмитента. В августе 2025 года акционеры "Лензолота", дочернего предприятия "Полюса", которое не ведет деятельности и не имеет активов, утвердили решение о ликвидации компании. Тогда отмечалось, что соответствующая комиссия в течение полутора лет с момента принятия решения выполнит все необходимые действия, связанные с ликвидацией.
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рынок, акции, мосбиржа
Рынок, Акции, Мосбиржа
18:57 12.10.2026
 
Мосбиржа прекратит торги акциями "Лензолота" с 13 октября

Московская биржа исключит акции "Лензолота" из списка допущенных к торгам с 13 октября

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Московская биржа исключит акции "Лензолота" из списка допущенных к торгам с 13 октября, сообщила торговая площадка.
"Об исключении ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о прекращении торгов ценными бумагами… Прекратить с торгового дня 13.10.2026 торги в ПАО Московская Биржа ценными бумагами… Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото", - говорится в сообщении.
Мосбиржа прекратила торги акциями "Лензолота" в конце марта текущего года в связи с добровольной ликвидацией эмитента.
В августе 2025 года акционеры "Лензолота", дочернего предприятия "Полюса", которое не ведет деятельности и не имеет активов, утвердили решение о ликвидации компании. Тогда отмечалось, что соответствующая комиссия в течение полутора лет с момента принятия решения выполнит все необходимые действия, связанные с ликвидацией.
 
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