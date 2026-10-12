https://1prime.ru/20261012/moshenniki-874117823.html

Число пользователей с вредоносным ПО на смартфонах выросло на 34%

Число пользователей с вредоносным ПО на смартфонах выросло на 34% - 12.10.2026, ПРАЙМ

Число пользователей с вредоносным ПО на смартфонах выросло на 34%

Летом 2026 года число пользователей, на смартфонах которых были выявлены вредоносные программы, увеличилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T10:00+0300

2026-10-12T10:00+0300

2026-10-12T10:00+0300

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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Летом 2026 года число пользователей, на смартфонах которых были выявлены вредоносные программы, увеличилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные агентству "Прайм" привел директор департамента МегаФона по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов.По его словам, наиболее заметный прирост пришелся на август — плюс 77% к тому же месяцу 2025 года. При этом количество заблокированных подозрительных звонков во все летние месяцы оставалось ниже прошлогодних значений. В июне показатель сократился на 31% год к году, в июле — на 41%, а в августе — уже на 75%. В сентябре снижение продолжилось: минус 3% к августу и минус 73% год к году. Эксперты оператора связывают это с активной борьбой с телефонным мошенничеством со стороны государства и бизнеса."Характерного для прошлого лета всплеска в августе, когда россияне возвращаются из отпусков, в этом году не произошло. Если в 2025 году на август пришлось больше половины всех заблокированных за сезон подозрительных звонков, то в 2026-м их объем распределился между тремя месяцами лета практически равномерно", - рассказал Хренов.Специалисты МегаФона отмечают продолжающийся тренд "угона" аккаунтов в мессенджерах, которые мошенники затем используют для звонков. Для похищения применяют социальную инженерию, вредоносные программы или предлагают владельцам сдать аккаунт в аренду за деньги. Число фишинговых ресурсов остается стабильно высоким: такие сайты маскируют под банки, маркетплейсы и гос portals, чтобы получить логины, пароли и платежные данные.Среди выявленных фишинговых сайтов лидируют ресурсы, связанные с инвестициями и криптовалютами (30%), а также с социальными сетями и мессенджерами (21%). В топ-5 также вошли сайты с потенциально вредоносными APK-файлами для Android (9%), платежные шлюзы (8%) и ресурсы с фейковыми новостями (7%). Отдельные сайты могут относиться сразу к нескольким категориям.Основную угрозу для смартфонов представляют трояны для Android. Такие приложения могут самостоятельно устанавливать другие программы без ведома владельца, перехватывать уведомления, создавать удаленный доступ, похищать личные данные и следить за пользователем. По словам Сергея Хренова, уже зафиксированы случаи, когда мошеннические звонки сочетаются с установкой зараженного ПО."Человек попадает под влияние злоумышленника, который может убедить его сделать все что угодно: перевести деньги на "безопасные счета", отдать наличные курьеру. А чтобы контролировать жертву в режиме 24/7 и менять вектор атаки, убеждают установить шпионский троян под видом легального ПО", — пояснил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мегафон, технологии, сотовая связь