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Мошенники обзванивают российских родителей и сообщают о сторонних переводах - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Мошенники обзванивают российских родителей и сообщают о сторонних переводах
Мошенники обзванивают российских родителей и сообщают о сторонних переводах - 12.10.2026, ПРАЙМ
Мошенники обзванивают российских родителей и сообщают о сторонних переводах
Мошенники обзванивают российских родителей и сообщают об обнаружении у них якобы сторонних переводов, которые якобы могут привести к аннулированию детских... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T01:46+0300
2026-10-12T01:46+0300
общество
социальный фонд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874134677.jpg?1791758815
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Мошенники обзванивают российских родителей и сообщают об обнаружении у них якобы сторонних переводов, которые якобы могут привести к аннулированию детских пособий, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Мошенники обзванивают родителей от имени Социального фонда и сообщают, что после проверки личных счетов у гражданина были обнаружены сторонние переводы, из- за которых детские пособия могут быть аннулированы", - рассказали там. Далее злоумышленники предлагают потенциальной жертве подтвердить официальность подозрительного перевода и исключить его из совокупного дохода. Для подтверждения необходимо перевести все сбережения на специальный "необлагаемый транзитный счет", чтобы они не попали в отчетность. В "Мошеловке" напоминают, что Социальный фонд не требует перевода средств на сторонние счета для подтверждения права на пособия. "Все вопросы по оценке доходов семьи решайте строго через официальные уведомления на портале "Госуслуг" или при личном визите в СФР. Не передавайте телефонным собеседникам коды авторизации от государственных сервисов и банковских приложений", - заключили там.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
192
40
общество , социальный фонд
Общество , Социальный фонд
01:46 12.10.2026
 
Мошенники обзванивают российских родителей и сообщают о сторонних переводах

"Мошеловка": мошенники обзванивают россиян и сообщают об обнаружении сторонних переводов

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Мошенники обзванивают российских родителей и сообщают об обнаружении у них якобы сторонних переводов, которые якобы могут привести к аннулированию детских пособий, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники обзванивают родителей от имени Социального фонда и сообщают, что после проверки личных счетов у гражданина были обнаружены сторонние переводы, из- за которых детские пособия могут быть аннулированы", - рассказали там.
Далее злоумышленники предлагают потенциальной жертве подтвердить официальность подозрительного перевода и исключить его из совокупного дохода. Для подтверждения необходимо перевести все сбережения на специальный "необлагаемый транзитный счет", чтобы они не попали в отчетность.
В "Мошеловке" напоминают, что Социальный фонд не требует перевода средств на сторонние счета для подтверждения права на пособия.
"Все вопросы по оценке доходов семьи решайте строго через официальные уведомления на портале "Госуслуг" или при личном визите в СФР. Не передавайте телефонным собеседникам коды авторизации от государственных сервисов и банковских приложений", - заключили там.
 
ОбществоСоциальный фонд
 
 
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