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В Москве выросло число поездок на автобусах, электробусах и трамваях
В Москве выросло число поездок на автобусах, электробусах и трамваях - 12.10.2026, ПРАЙМ
В Москве выросло число поездок на автобусах, электробусах и трамваях
Среднее число поездок на автобусах, электробусах и трамваях в Москве по будням выросло более чем на 10% в сравнении с прошлым годом, всего с начала 2026 года в... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T10:15+0300
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Среднее число поездок на автобусах, электробусах и трамваях в Москве по будням выросло более чем на 10% в сравнении с прошлым годом, всего с начала 2026 года в наземном городском транспорте столицы совершено более миллиарда поездок, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По сравнению с прошлым годом среднее число поездок на автобусах, электробусах и трамваях по будням увеличилось на более 10%", - рассказал вице-мэр.
Кроме того, по словам Ликсутова, с начала года пассажиры совершили на трамваях, автобусах и электробусах уже свыше одного миллиарда поездок.
Для повышения комфорта пассажиров Москва регулярно занимается обновлением инфраструктуры наземного городского транспорта, подчеркнул заммэра.
"Расширяем сеть электробусных маршрутов и инфраструктуру, обновляем подвижной состав, развиваем трамвайную сеть и улучшаем транспортную доступность пригородных территорий", - пояснил он.
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бизнес, россия, москва
В Москве выросло число поездок на автобусах, электробусах и трамваях
Ликсутов: среднее число поездок на автобусах, электробусах и трамваях выросло на 10%
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Среднее число поездок на автобусах, электробусах и трамваях в Москве по будням выросло более чем на 10% в сравнении с прошлым годом, всего с начала 2026 года в наземном городском транспорте столицы совершено более миллиарда поездок, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По сравнению с прошлым годом среднее число поездок на автобусах, электробусах и трамваях по будням увеличилось на более 10%", - рассказал вице-мэр.
Кроме того, по словам Ликсутова, с начала года пассажиры совершили на трамваях, автобусах и электробусах уже свыше одного миллиарда поездок.
Для повышения комфорта пассажиров Москва регулярно занимается обновлением инфраструктуры наземного городского транспорта, подчеркнул заммэра.
"Расширяем сеть электробусных маршрутов и инфраструктуру, обновляем подвижной состав, развиваем трамвайную сеть и улучшаем транспортную доступность пригородных территорий", - пояснил он.