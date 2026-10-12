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На Филимонковском шоссе в Москве столкнулись грузовой автомобиль и автобус - 12.10.2026, ПРАЙМ
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На Филимонковском шоссе в Москве столкнулись грузовой автомобиль и автобус
На Филимонковском шоссе в Москве столкнулись грузовой автомобиль и автобус - 12.10.2026, ПРАЙМ
На Филимонковском шоссе в Москве столкнулись грузовой автомобиль и автобус
Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей и автобуса произошло на Филимонковском шоссе в Москве, в автобусе пострадавших... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T21:55+0300
2026-10-12T22:05+0300
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей и автобуса произошло на Филимонковском шоссе в Москве, в автобусе пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса". "Сегодня около 19.56, на Филимонковском шоссе, у СНТ Филатов Луг-2, у дома 154, произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей и автобуса 169", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что, по предварительной информации, грузовой автомобиль не выдержал дистанцию и допустил столкновение с автобусом, после чего легковой автомобиль совершил столкновение с грузовым автомобилем. "В автобусе пострадавших нет. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД", - подчеркнули в пресс-службе.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
21:55 12.10.2026 (обновлено: 22:05 12.10.2026)
 
На Филимонковском шоссе в Москве столкнулись грузовой автомобиль и автобус

На Филимонковском шоссе в Москве столкнулись грузовой автомобиль, автобус и легковушка

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей и автобуса произошло на Филимонковском шоссе в Москве, в автобусе пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса".
"Сегодня около 19.56, на Филимонковском шоссе, у СНТ Филатов Луг-2, у дома 154, произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей и автобуса 169", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что, по предварительной информации, грузовой автомобиль не выдержал дистанцию и допустил столкновение с автобусом, после чего легковой автомобиль совершил столкновение с грузовым автомобилем.
"В автобусе пострадавших нет. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД", - подчеркнули в пресс-службе.
 
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