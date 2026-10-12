https://1prime.ru/20261012/moskva-874166004.html
На Филимонковском шоссе в Москве столкнулись грузовой автомобиль и автобус
На Филимонковском шоссе в Москве столкнулись грузовой автомобиль и автобус - 12.10.2026, ПРАЙМ
На Филимонковском шоссе в Москве столкнулись грузовой автомобиль и автобус
Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей и автобуса произошло на Филимонковском шоссе в Москве, в автобусе пострадавших... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T21:55+0300
2026-10-12T21:55+0300
2026-10-12T22:05+0300
бизнес
россия
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874166004.jpg?1791831939
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей и автобуса произошло на Филимонковском шоссе в Москве, в автобусе пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса". "Сегодня около 19.56, на Филимонковском шоссе, у СНТ Филатов Луг-2, у дома 154, произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей и автобуса 169", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что, по предварительной информации, грузовой автомобиль не выдержал дистанцию и допустил столкновение с автобусом, после чего легковой автомобиль совершил столкновение с грузовым автомобилем. "В автобусе пострадавших нет. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД", - подчеркнули в пресс-службе.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва
На Филимонковском шоссе в Москве столкнулись грузовой автомобиль и автобус
На Филимонковском шоссе в Москве столкнулись грузовой автомобиль, автобус и легковушка
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей и автобуса произошло на Филимонковском шоссе в Москве, в автобусе пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса".
"Сегодня около 19.56, на Филимонковском шоссе, у СНТ Филатов Луг-2, у дома 154, произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей и автобуса 169", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что, по предварительной информации, грузовой автомобиль не выдержал дистанцию и допустил столкновение с автобусом, после чего легковой автомобиль совершил столкновение с грузовым автомобилем.
"В автобусе пострадавших нет. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД", - подчеркнули в пресс-службе.