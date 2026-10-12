https://1prime.ru/20261012/multiplikator-874142896.html

Чекунков: Бюджетный мультипликатор на Дальнем Востоке составляет 37 к 1

Чекунков: Бюджетный мультипликатор на Дальнем Востоке составляет 37 к 1 - 12.10.2026, ПРАЙМ

Чекунков: Бюджетный мультипликатор на Дальнем Востоке составляет 37 к 1

Бюджетный мультипликатор на Дальнем Востоке составляет 37 к одному, это значит, что на каждый вложенный государством рубль частные инвесторы вкладывают 37... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T11:43+0300

2026-10-12T11:43+0300

2026-10-12T11:43+0300

россия

дальний восток

алексей чекунков

минвостокразвития

госдума

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874142896.jpg?1791794610

МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Бюджетный мультипликатор на Дальнем Востоке составляет 37 к одному, это значит, что на каждый вложенный государством рубль частные инвесторы вкладывают 37 рублей, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на заседании профильного комитета Госдумы, посвященного формированию бюджета РФ на 2027-2029 годы. "Бюджетный мультипликатор на Дальнем Востоке составляет 37 к 1, то есть на каждый вложенный государством рубль в поддержку инвесторов, инвесторы вкладывают 37 рублей. И вложенные в Дальний Восток средства окупаются с лихвой", - сказал министр. Он отметил, что для создания инфраструктуры инвестиционных проектов на ближайшие три года предусмотрено 35 миллиардов рублей, в том числе для программы "Дальневосточный квартал", в рамках которой будет построено почти два миллиона квадратных метров нового жилья. "С 2015 года нарастающим итогом осуществлено почти 7 триллионов (рублей) инвестиций частными инвесторами. Вот эти средства, которые мы вкладываем в инфраструктуру, как раз являются катализатором частных инвестиций, главная функция которых, в том числе, создавать рабочие места. Уже с 2015 года создано 190 тысяч рабочих мест", - сказал Чекунков. Через единую президентскую субсидию реализуются мероприятия социального характера. На данные цели в государственной программе предусмотрено 34 миллиарда рублей. С 2018 года по этой программе уже построено или модернизировано более двух тысяч объектов социальной и инженерной инфраструктуры - это больницы, фельдшерско-акушерские пункты, детские сады, школы. "Благоустроено 2,8 тысячи дворовых территорий. Для более чем тысячи социальных учреждений приобретено оборудование, закуплено 675 единиц специального транспорта. Построены квартиры для социальных работников, также для расселения аварийных домов", - добавил министр.

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дальний восток, алексей чекунков, минвостокразвития, госдума