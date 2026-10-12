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Чекунков: Бюджетный мультипликатор на Дальнем Востоке составляет 37 к 1
Чекунков: Бюджетный мультипликатор на Дальнем Востоке составляет 37 к 1 - 12.10.2026, ПРАЙМ
Чекунков: Бюджетный мультипликатор на Дальнем Востоке составляет 37 к 1
Бюджетный мультипликатор на Дальнем Востоке составляет 37 к одному, это значит, что на каждый вложенный государством рубль частные инвесторы вкладывают 37... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T11:43+0300
2026-10-12T11:43+0300
2026-10-12T11:43+0300
россия
дальний восток
алексей чекунков
минвостокразвития
госдума
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МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Бюджетный мультипликатор на Дальнем Востоке составляет 37 к одному, это значит, что на каждый вложенный государством рубль частные инвесторы вкладывают 37 рублей, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на заседании профильного комитета Госдумы, посвященного формированию бюджета РФ на 2027-2029 годы.
"Бюджетный мультипликатор на Дальнем Востоке составляет 37 к 1, то есть на каждый вложенный государством рубль в поддержку инвесторов, инвесторы вкладывают 37 рублей. И вложенные в Дальний Восток средства окупаются с лихвой", - сказал министр.
Он отметил, что для создания инфраструктуры инвестиционных проектов на ближайшие три года предусмотрено 35 миллиардов рублей, в том числе для программы "Дальневосточный квартал", в рамках которой будет построено почти два миллиона квадратных метров нового жилья.
"С 2015 года нарастающим итогом осуществлено почти 7 триллионов (рублей) инвестиций частными инвесторами. Вот эти средства, которые мы вкладываем в инфраструктуру, как раз являются катализатором частных инвестиций, главная функция которых, в том числе, создавать рабочие места. Уже с 2015 года создано 190 тысяч рабочих мест", - сказал Чекунков.
Через единую президентскую субсидию реализуются мероприятия социального характера. На данные цели в государственной программе предусмотрено 34 миллиарда рублей. С 2018 года по этой программе уже построено или модернизировано более двух тысяч объектов социальной и инженерной инфраструктуры - это больницы, фельдшерско-акушерские пункты, детские сады, школы.
"Благоустроено 2,8 тысячи дворовых территорий. Для более чем тысячи социальных учреждений приобретено оборудование, закуплено 675 единиц специального транспорта. Построены квартиры для социальных работников, также для расселения аварийных домов", - добавил министр.
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россия, дальний восток, алексей чекунков, минвостокразвития, госдума
РОССИЯ, Дальний Восток, Алексей Чекунков, Минвостокразвития, Госдума
Чекунков: Бюджетный мультипликатор на Дальнем Востоке составляет 37 к 1
Чекунков: на каждый вложенный государством рубль инвесторы вкладывают 37 рублей
МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Бюджетный мультипликатор на Дальнем Востоке составляет 37 к одному, это значит, что на каждый вложенный государством рубль частные инвесторы вкладывают 37 рублей, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на заседании профильного комитета Госдумы, посвященного формированию бюджета РФ на 2027-2029 годы.
"Бюджетный мультипликатор на Дальнем Востоке составляет 37 к 1, то есть на каждый вложенный государством рубль в поддержку инвесторов, инвесторы вкладывают 37 рублей. И вложенные в Дальний Восток средства окупаются с лихвой", - сказал министр.
Он отметил, что для создания инфраструктуры инвестиционных проектов на ближайшие три года предусмотрено 35 миллиардов рублей, в том числе для программы "Дальневосточный квартал", в рамках которой будет построено почти два миллиона квадратных метров нового жилья.
"С 2015 года нарастающим итогом осуществлено почти 7 триллионов (рублей) инвестиций частными инвесторами. Вот эти средства, которые мы вкладываем в инфраструктуру, как раз являются катализатором частных инвестиций, главная функция которых, в том числе, создавать рабочие места. Уже с 2015 года создано 190 тысяч рабочих мест", - сказал Чекунков.
Через единую президентскую субсидию реализуются мероприятия социального характера. На данные цели в государственной программе предусмотрено 34 миллиарда рублей. С 2018 года по этой программе уже построено или модернизировано более двух тысяч объектов социальной и инженерной инфраструктуры - это больницы, фельдшерско-акушерские пункты, детские сады, школы.
"Благоустроено 2,8 тысячи дворовых территорий. Для более чем тысячи социальных учреждений приобретено оборудование, закуплено 675 единиц специального транспорта. Построены квартиры для социальных работников, также для расселения аварийных домов", - добавил министр.