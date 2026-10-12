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СМИ: выплаты будущим матерям до миллиона рублей могут освободить от НДФЛ

СМИ: выплаты будущим матерям до миллиона рублей могут освободить от НДФЛ - 12.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: выплаты будущим матерям до миллиона рублей могут освободить от НДФЛ

Выплаты будущим матерям до 1 миллиона рублей могут освободить от НДФЛ и страховых взносов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на инициативу в законопроекте... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T10:24+0300

2026-10-12T10:24+0300

2026-10-12T10:24+0300

госдума

минфин

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Выплаты будущим матерям до 1 миллиона рублей могут освободить от НДФЛ и страховых взносов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на инициативу в законопроекте из бюджетного проекта, внесенном кабмином в Госдуму. По данным газеты, сейчас льгота действует только в течение первого года после рождения ребенка. Отмечается, что ее предлагают распространить и на период декретного отпуска, который обычно начинается за 70 дней до рождения ребенка. "Деньги на коляску и кроватку семьи смогут получать от работодателя еще до рождения малыша без вычета налога. Помощь будущим мамам до 1 миллиона рублей хотят освободить от НДФЛ и страховых взносов", - пишет издание. Пресс-служба Минтруда в беседе с "Известиями" рассказала, что в ведомстве поддерживают развитие корпоративных инициатив, направленных на поддержку работников с семейными обязанностями. По данным министерства, большинство предприятий оказывает поддержку работникам в связи с рождением ребенка, а 227 компаний выплачивают такую помощь в максимальном размере - 1 миллиона рублей. Кроме того, в пресс-службе Минфина напомнили изданию, что льгота в виде освобождения от НДФЛ и страховых взносов единовременной материальной помощи на ребенка, выплаченной работодателем в течение первого года после рождения, действует с этого года. Законопроектом вводится уточнение, что послабление можно получить, даже если материальная помощь выплачивается до рождения ребенка в период отпуска по беременности и родам матери, пишет газета. Как сообщили "Известиям" в министерстве, в случае принятия закона новые правила заработают с 1 января 2027 года.

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госдума, минфин