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СМИ: выплаты будущим матерям до миллиона рублей могут освободить от НДФЛ - 12.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: выплаты будущим матерям до миллиона рублей могут освободить от НДФЛ
СМИ: выплаты будущим матерям до миллиона рублей могут освободить от НДФЛ - 12.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: выплаты будущим матерям до миллиона рублей могут освободить от НДФЛ
Выплаты будущим матерям до 1 миллиона рублей могут освободить от НДФЛ и страховых взносов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на инициативу в законопроекте... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T10:24+0300
2026-10-12T10:24+0300
госдума
минфин
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Выплаты будущим матерям до 1 миллиона рублей могут освободить от НДФЛ и страховых взносов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на инициативу в законопроекте из бюджетного проекта, внесенном кабмином в Госдуму. По данным газеты, сейчас льгота действует только в течение первого года после рождения ребенка. Отмечается, что ее предлагают распространить и на период декретного отпуска, который обычно начинается за 70 дней до рождения ребенка. "Деньги на коляску и кроватку семьи смогут получать от работодателя еще до рождения малыша без вычета налога. Помощь будущим мамам до 1 миллиона рублей хотят освободить от НДФЛ и страховых взносов", - пишет издание. Пресс-служба Минтруда в беседе с "Известиями" рассказала, что в ведомстве поддерживают развитие корпоративных инициатив, направленных на поддержку работников с семейными обязанностями. По данным министерства, большинство предприятий оказывает поддержку работникам в связи с рождением ребенка, а 227 компаний выплачивают такую помощь в максимальном размере - 1 миллиона рублей. Кроме того, в пресс-службе Минфина напомнили изданию, что льгота в виде освобождения от НДФЛ и страховых взносов единовременной материальной помощи на ребенка, выплаченной работодателем в течение первого года после рождения, действует с этого года. Законопроектом вводится уточнение, что послабление можно получить, даже если материальная помощь выплачивается до рождения ребенка в период отпуска по беременности и родам матери, пишет газета. Как сообщили "Известиям" в министерстве, в случае принятия закона новые правила заработают с 1 января 2027 года.
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госдума, минфин
Госдума, Минфин
10:24 12.10.2026
 
СМИ: выплаты будущим матерям до миллиона рублей могут освободить от НДФЛ

"Известия": выплаты будущим матерям до миллиона рублей могут освободить от НДФЛ

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Выплаты будущим матерям до 1 миллиона рублей могут освободить от НДФЛ и страховых взносов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на инициативу в законопроекте из бюджетного проекта, внесенном кабмином в Госдуму.
По данным газеты, сейчас льгота действует только в течение первого года после рождения ребенка. Отмечается, что ее предлагают распространить и на период декретного отпуска, который обычно начинается за 70 дней до рождения ребенка.
"Деньги на коляску и кроватку семьи смогут получать от работодателя еще до рождения малыша без вычета налога. Помощь будущим мамам до 1 миллиона рублей хотят освободить от НДФЛ и страховых взносов", - пишет издание.
Пресс-служба Минтруда в беседе с "Известиями" рассказала, что в ведомстве поддерживают развитие корпоративных инициатив, направленных на поддержку работников с семейными обязанностями. По данным министерства, большинство предприятий оказывает поддержку работникам в связи с рождением ребенка, а 227 компаний выплачивают такую помощь в максимальном размере - 1 миллиона рублей.
Кроме того, в пресс-службе Минфина напомнили изданию, что льгота в виде освобождения от НДФЛ и страховых взносов единовременной материальной помощи на ребенка, выплаченной работодателем в течение первого года после рождения, действует с этого года. Законопроектом вводится уточнение, что послабление можно получить, даже если материальная помощь выплачивается до рождения ребенка в период отпуска по беременности и родам матери, пишет газета.
Как сообщили "Известиям" в министерстве, в случае принятия закона новые правила заработают с 1 января 2027 года.
 
ГосдумаМинфин
 
 
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