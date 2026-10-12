https://1prime.ru/20261012/nobelevskaya-874145745.html
Нобелевскую премию по экономике получат американские экономисты
Нобелевскую премию по экономике получат американские экономисты - 12.10.2026, ПРАЙМ
Нобелевскую премию по экономике получат американские экономисты
Премию Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля в 2026 году получат американские экономисты Роберт Холл и Майкл Вудфорд, сообщил... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T12:57+0300
2026-10-12T12:57+0300
2026-10-12T12:57+0300
финансы
банки
швеция
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Премию Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля в 2026 году получат американские экономисты Роберт Холл и Майкл Вудфорд, сообщил Нобелевский комитет в Стокгольме. Премия, как уточняет комитет, присуждена за микроэкономические основания макроэкономической стабилизации.
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финансы, банки, швеция, стокгольм
Финансы, Банки, ШВЕЦИЯ, СТОКГОЛЬМ
Нобелевскую премию по экономике получат американские экономисты
Нобелевскую премию по экономике 2026 года получат американские экономисты Холл и Вудфорд