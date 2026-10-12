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Сельхозработы и северный завоз снабжены дизтопливом, заявил Новак - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Сельхозработы и северный завоз снабжены дизтопливом, заявил Новак
Сельхозработы и северный завоз снабжены дизтопливом, заявил Новак - 12.10.2026, ПРАЙМ
Сельхозработы и северный завоз снабжены дизтопливом, заявил Новак
Сельхозработы и северный завоз полностью обеспечены дизтопливом, есть возможность для экспорта, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T21:52+0300
2026-10-12T21:52+0300
сельское хозяйство
сша
александр новак
владимир путин
дональд трамп
топливо
дизельное топливо
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874165600.jpg?1791831120
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Сельхозработы и северный завоз полностью обеспечены дизтопливом, есть возможность для экспорта, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем. "Что касается внутреннего рынка, для нас это приоритет, и он полностью обеспечен дизельным топливом… Сегодня полностью обеспечены сельхозработы: уборочные и посевные работы, обеспечен северный завоз и внутренний рынок также. Поэтому сегодня мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки", - сказал Новак в интервью ИС "Вести".
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сельское хозяйство, сша, александр новак, владимир путин, дональд трамп, топливо, дизельное топливо
Сельское хозяйство, США, Александр Новак, Владимир Путин, Дональд Трамп, топливо, дизельное топливо
21:52 12.10.2026
 
Сельхозработы и северный завоз снабжены дизтопливом, заявил Новак

Новак: сельхозработы и северный завоз снабжены дизтопливом, есть возможность для экспорта

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Сельхозработы и северный завоз полностью обеспечены дизтопливом, есть возможность для экспорта, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.
"Что касается внутреннего рынка, для нас это приоритет, и он полностью обеспечен дизельным топливом… Сегодня полностью обеспечены сельхозработы: уборочные и посевные работы, обеспечен северный завоз и внутренний рынок также. Поэтому сегодня мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки", - сказал Новак в интервью ИС "Вести".
 
Сельское хозяйствоСШААлександр НовакВладимир ПутинДональд Трамптопливодизельное топливо
 
 
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