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Сельхозработы и северный завоз снабжены дизтопливом, заявил Новак

Сельхозработы и северный завоз снабжены дизтопливом, заявил Новак - 12.10.2026, ПРАЙМ

Сельхозработы и северный завоз снабжены дизтопливом, заявил Новак

Сельхозработы и северный завоз полностью обеспечены дизтопливом, есть возможность для экспорта, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T21:52+0300

2026-10-12T21:52+0300

2026-10-12T21:52+0300

сельское хозяйство

сша

александр новак

владимир путин

дональд трамп

топливо

дизельное топливо

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Сельхозработы и северный завоз полностью обеспечены дизтопливом, есть возможность для экспорта, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем. "Что касается внутреннего рынка, для нас это приоритет, и он полностью обеспечен дизельным топливом… Сегодня полностью обеспечены сельхозработы: уборочные и посевные работы, обеспечен северный завоз и внутренний рынок также. Поэтому сегодня мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки", - сказал Новак в интервью ИС "Вести".

сша

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сельское хозяйство, сша, александр новак, владимир путин, дональд трамп, топливо, дизельное топливо