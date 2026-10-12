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Новак назвал поставки дизельного топлива на внутренний рынок приоритетом

Новак назвал поставки дизельного топлива на внутренний рынок приоритетом - 12.10.2026, ПРАЙМ

Новак назвал поставки дизельного топлива на внутренний рынок приоритетом

Поставки дизельного топлива на внутренний рынок для России в приоритете, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T21:53+0300

2026-10-12T21:53+0300

2026-10-12T22:07+0300

россия

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дональд трамп

дизельное топливо

дизель

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Поставки дизельного топлива на внутренний рынок для России в приоритете, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем."Что касается внутреннего рынка, для нас это приоритет, и он полностью обеспечен дизельным топливом, поскольку мощности наших нефтеперерабатывающих заводов значительно выше, чем потребности внутреннего рынка", - сказал Новак в интервью ИС "Вести".В субботу правительство РФ объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт из России дизельного топлива, который действовал для производителей по 31 октября, для непроизводителей - по 31 января 2027 года. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, александр новак, владимир путин, дональд трамп, дизельное топливо, дизель