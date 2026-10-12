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Новак рассказал о закупках Евросоюзом российских энергоресурсов - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Новак рассказал о закупках Евросоюзом российских энергоресурсов
Новак рассказал о закупках Евросоюзом российских энергоресурсов - 12.10.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о закупках Евросоюзом российских энергоресурсов
Евросоюз с начала 2026 года закупил российских энергоресурсов на 21,3 миллиарда долларов, а с 2022 года - суммарно на 320,7 миллиарда долларов, заявил... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T22:11+0300
2026-10-12T22:20+0300
энергетика
россия
александр новак
ес
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Евросоюз с начала 2026 года закупил российских энергоресурсов на 21,3 миллиарда долларов, а с 2022 года - суммарно на 320,7 миллиарда долларов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."За период с 2022 года по сегодняшнее время 320,7 миллиарда долларов. Это тот объем поставок энергетических ресурсов в страны Евросоюза. Если говорить о 2026 годе, только за девять месяцев, по данным министерства энергетики, уже поставлено энергетических ресурсов на 21,3 миллиарда долларов", - сказал он в интервью ИС "Вести".Новак добавил, что, несмотря на санкционные ограничения, поставки энергоресурсов из России в Евросоюз по ряду направлений, которые попадают под исключения, продолжаются."И Россия как надежный поставщик, который и ранее всегда обеспечивал контракты, которые были подписаны, продолжает исполнять свои контракты. Да, не по нашей вине в последние годы сильно изменилось соотношение экспорта в Евросоюз. Но то, что хотят европейские коллеги, мы поставляем", - добавил вице-премьер.Он подчеркнул, что Россия уже большую часть своего экспорта переориентировала на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и продолжает выстраивать долгосрочные отношения с дружественными странами.
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россия, александр новак, ес
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак, ЕС
22:11 12.10.2026 (обновлено: 22:20 12.10.2026)
 
Новак рассказал о закупках Евросоюзом российских энергоресурсов

Новак: Евросоюз с начала года закупил российских энергоресурсов на 21,3 миллиарда долларов

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Евросоюз с начала 2026 года закупил российских энергоресурсов на 21,3 миллиарда долларов, а с 2022 года - суммарно на 320,7 миллиарда долларов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"За период с 2022 года по сегодняшнее время 320,7 миллиарда долларов. Это тот объем поставок энергетических ресурсов в страны Евросоюза. Если говорить о 2026 годе, только за девять месяцев, по данным министерства энергетики, уже поставлено энергетических ресурсов на 21,3 миллиарда долларов", - сказал он в интервью ИС "Вести".
Новак добавил, что, несмотря на санкционные ограничения, поставки энергоресурсов из России в Евросоюз по ряду направлений, которые попадают под исключения, продолжаются.
"И Россия как надежный поставщик, который и ранее всегда обеспечивал контракты, которые были подписаны, продолжает исполнять свои контракты. Да, не по нашей вине в последние годы сильно изменилось соотношение экспорта в Евросоюз. Но то, что хотят европейские коллеги, мы поставляем", - добавил вице-премьер.
Он подчеркнул, что Россия уже большую часть своего экспорта переориентировала на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и продолжает выстраивать долгосрочные отношения с дружественными странами.
 
ЭнергетикаРОССИЯАлександр НовакЕС
 
 
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