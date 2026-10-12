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Объем IT-рынка в России может достичь 4,5 триллиона рублей, заявил эксперт
Объем IT-рынка в России может достичь 4,5 триллиона рублей, заявил эксперт - 12.10.2026, ПРАЙМ
Объем IT-рынка в России может достичь 4,5 триллиона рублей, заявил эксперт
Объем российского IT-рынка может достигнуть 4,5 триллиона рублей в 2026 году и 7 триллионов рублей к 2030 году, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T20:46+0300
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технологии
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Объем российского IT-рынка может достигнуть 4,5 триллиона рублей в 2026 году и 7 триллионов рублей к 2030 году, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности гендиректора "МТС Линк" Павел Потехин. "Российский ИТ-рынок продолжит расти: его объем может достигнуть 4,5 триллиона рублей в 2026 году и 7 триллиона рублей к 2030 году. Среднегодовой темп роста в 2025–2030 годах составит около 13%", - сказал он. Эксперт отметил, что российских IT-рынок переходит от высоких темпов роста к более устойчивому - около 10–13% в год, при этом его роль в экономике продолжит расти. Кроме того, по его словам, рынок корпоративного ПО станет одним из главных драйверов роста: он будет увеличиваться значительно быстрее всего рынка и может достичь 700 миллиардов рублей к 2030 году при среднегодовом темпе роста около 25%. Одним из наиболее перспективных направлений, которое выделил Потехин, - корпоративная почта: многие компании продолжают использовать зарубежные решения, что создает отложенный спрос.
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технологии, бизнес, россия, мтс
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МТС
Объем IT-рынка в России может достичь 4,5 триллиона рублей, заявил эксперт
Потехин: объем российского IT-рынка может достичь 4,5 триллиона рублей в 2026 году
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Объем российского IT-рынка может достигнуть 4,5 триллиона рублей в 2026 году и 7 триллионов рублей к 2030 году, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности гендиректора "МТС Линк" Павел Потехин.
"Российский ИТ-рынок продолжит расти: его объем может достигнуть 4,5 триллиона рублей в 2026 году и 7 триллиона рублей к 2030 году. Среднегодовой темп роста в 2025–2030 годах составит около 13%", - сказал он.
Эксперт отметил, что российских IT-рынок переходит от высоких темпов роста к более устойчивому - около 10–13% в год, при этом его роль в экономике продолжит расти.
Кроме того, по его словам, рынок корпоративного ПО станет одним из главных драйверов роста: он будет увеличиваться значительно быстрее всего рынка и может достичь 700 миллиардов рублей к 2030 году при среднегодовом темпе роста около 25%.
Одним из наиболее перспективных направлений, которое выделил Потехин, - корпоративная почта: многие компании продолжают использовать зарубежные решения, что создает отложенный спрос.