https://1prime.ru/20261012/obem-874164502.html

Объем IT-рынка в России может достичь 4,5 триллиона рублей, заявил эксперт

Объем IT-рынка в России может достичь 4,5 триллиона рублей, заявил эксперт - 12.10.2026, ПРАЙМ

Объем IT-рынка в России может достичь 4,5 триллиона рублей, заявил эксперт

Объем российского IT-рынка может достигнуть 4,5 триллиона рублей в 2026 году и 7 триллионов рублей к 2030 году, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T20:46+0300

2026-10-12T20:46+0300

2026-10-12T20:49+0300

технологии

бизнес

россия

мтс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874164502.jpg?1791827351

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Объем российского IT-рынка может достигнуть 4,5 триллиона рублей в 2026 году и 7 триллионов рублей к 2030 году, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности гендиректора "МТС Линк" Павел Потехин. "Российский ИТ-рынок продолжит расти: его объем может достигнуть 4,5 триллиона рублей в 2026 году и 7 триллиона рублей к 2030 году. Среднегодовой темп роста в 2025–2030 годах составит около 13%", - сказал он. Эксперт отметил, что российских IT-рынок переходит от высоких темпов роста к более устойчивому - около 10–13% в год, при этом его роль в экономике продолжит расти. Кроме того, по его словам, рынок корпоративного ПО станет одним из главных драйверов роста: он будет увеличиваться значительно быстрее всего рынка и может достичь 700 миллиардов рублей к 2030 году при среднегодовом темпе роста около 25%. Одним из наиболее перспективных направлений, которое выделил Потехин, - корпоративная почта: многие компании продолжают использовать зарубежные решения, что создает отложенный спрос.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, мтс