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В кабинете мэра Новороссийска прошли обыски

В кабинете мэра Новороссийска прошли обыски - 12.10.2026, ПРАЙМ

В кабинете мэра Новороссийска прошли обыски

Обыски проходят в кабинете мэра Новороссийска Андрея Кравченко, проверочные мероприятия и изъятие документов связаны с футбольным клубом "Черноморец", сообщили... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T20:18+0300

2026-10-12T20:18+0300

2026-10-12T20:18+0300

общество

новороссийск

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СОЧИ, 12 окт - ПРАЙМ. Обыски проходят в кабинете мэра Новороссийска Андрея Кравченко, проверочные мероприятия и изъятие документов связаны с футбольным клубом "Черноморец", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Проходят обыски в мэрии Новороссийска, силовики изымают документы из кабинета главы администрации. Это связано со взносами порядка 250 миллионов рублей, которые могли уйти на счета некоммерческих организаций, относящихся к мэру, в том числе в ФК "Черноморец", - рассказал собеседник агентства. По его данным, администрация Новороссийска в 2024 году заключала договоры о комплексном развитии территорий с двумя застройщиками. По дополнительным соглашениям якобы предусматривались добровольные пожертвования от застройщиков в две организации, которые связаны с АНО "Город счастья" и футбольным клубом "Черноморец". В июне клуб сообщал в Telegram-канале, что не прошел лицензирование по финансовым критериям и не выступит в группе "Золото" дивизиона А Второй лиги в сезоне-2026/27. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основанием для обысков также стало несогласованное строительство гостиничного комплекса у воинской части.

новороссийск

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общество , новороссийск