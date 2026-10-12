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У берегов Омана беспилотник ударил по танкеру - 12.10.2026, ПРАЙМ
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У берегов Омана беспилотник ударил по танкеру
У берегов Омана беспилотник ударил по танкеру - 12.10.2026, ПРАЙМ
У берегов Омана беспилотник ударил по танкеру
Беспилотник ударил по танкеру в районе якорной стоянки порта Сохар у берегов Омана, проводится эвакуация экипажа, сообщило Управление морских торговых операций... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T00:43+0300
2026-10-12T00:43+0300
оман
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874134288.jpg?1791755021
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Беспилотник ударил по танкеру в районе якорной стоянки порта Сохар у берегов Омана, проводится эвакуация экипажа, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). "UKMTO получило сообщения об инциденте с танкером в районе якорной стоянки порта Сохар у берегов Омана... UKMTO переквалифицировало этот инцидент как атаку после подтверждения того, что танкер был поражен беспилотником. Местные власти помогают в эвакуации экипажа", - говорится в сообщении управления. По информации UKMTO, ущерб и воздействие на окружающую среду на данный момент неизвестны.
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192
40
192
40
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40
192
40
оман
ОМАН
00:43 12.10.2026
 
У берегов Омана беспилотник ударил по танкеру

UKMTO: беспилотник ударил по танкеру у берегов Омана, проводится эвакуация экипажа

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Беспилотник ударил по танкеру в районе якорной стоянки порта Сохар у берегов Омана, проводится эвакуация экипажа, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получило сообщения об инциденте с танкером в районе якорной стоянки порта Сохар у берегов Омана... UKMTO переквалифицировало этот инцидент как атаку после подтверждения того, что танкер был поражен беспилотником. Местные власти помогают в эвакуации экипажа", - говорится в сообщении управления.
По информации UKMTO, ущерб и воздействие на окружающую среду на данный момент неизвестны.
 
ОМАН
 
 
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