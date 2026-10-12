https://1prime.ru/20261012/oman-874134288.html

У берегов Омана беспилотник ударил по танкеру

У берегов Омана беспилотник ударил по танкеру - 12.10.2026, ПРАЙМ

У берегов Омана беспилотник ударил по танкеру

Беспилотник ударил по танкеру в районе якорной стоянки порта Сохар у берегов Омана, проводится эвакуация экипажа, сообщило Управление морских торговых операций... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T00:43+0300

2026-10-12T00:43+0300

2026-10-12T00:43+0300

оман

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Беспилотник ударил по танкеру в районе якорной стоянки порта Сохар у берегов Омана, проводится эвакуация экипажа, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). "UKMTO получило сообщения об инциденте с танкером в районе якорной стоянки порта Сохар у берегов Омана... UKMTO переквалифицировало этот инцидент как атаку после подтверждения того, что танкер был поражен беспилотником. Местные власти помогают в эвакуации экипажа", - говорится в сообщении управления. По информации UKMTO, ущерб и воздействие на окружающую среду на данный момент неизвестны.

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