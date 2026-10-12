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Пассажиры забывали на вокзалах Москвы зубные протезы и парик

Пассажиры забывали на вокзалах Москвы зубные протезы и парик - 12.10.2026, ПРАЙМ

Пассажиры забывали на вокзалах Москвы зубные протезы и парик

Пассажиры забывали на вокзалах Москвы зубные протезы, парик и оленьи рога, но чаще всего мобильные телефоны, наушники, гаджеты, солнечные очки и зонты, сообщила | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T12:10+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Пассажиры забывали на вокзалах Москвы зубные протезы, парик и оленьи рога, но чаще всего мобильные телефоны, наушники, гаджеты, солнечные очки и зонты, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Всего за девять месяцев текущего года пассажиры забыли на вокзалах Московской железной дороги почти 60 тысяч предметов. "Лидером по количеству забытых вещей стал Казанский вокзал. На его склад поступило почти 27,6 тысячи забытых вещей. Более 10 тысячи предметов оставили пассажиры на Павелецком вокзале, свыше 7 тысячи – на Ярославском", - говорится в сообщении МЖД. Чаще всего пассажиры забывали мобильные телефоны, наушники, гаджеты, солнечные очки, зонты. "Среди неожиданных находок – зубные протезы, парик и оленьи рога", - перечисляет дорога. МЖД добавляет, что при утере личных вещей пассажиру необходимо лично или по телефону обратиться к работникам вокзала или сотрудникам полиции, которые дадут разъяснения по дальнейшим действиям. Забытые вещи хранятся на складах вокзальных комплексов на протяжении шесть месяцев. Потерянные документы, содержащие персональные данные, деньги и банковские карты сразу передаются в полицию.

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