https://1prime.ru/20261012/patrushev-874147302.html

Патрушев обсудил с главой Минтранса КНР реализацию проекта ТТК

Патрушев обсудил с главой Минтранса КНР реализацию проекта ТТК - 12.10.2026, ПРАЙМ

Патрушев обсудил с главой Минтранса КНР реализацию проекта ТТК

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочего визита в Китай провел переговоры с министром транспорта КНР Лю... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T13:32+0300

2026-10-12T13:32+0300

2026-10-12T13:32+0300

бизнес

россия

китай

кнр

арктика

николай патрушев

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочего визита в Китай провел переговоры с министром транспорта КНР Лю Вэем, в ходе которых, в частности, обсуждалось участие китайских компаний в реализации проекта Трансарктического транспортного коридора (ТТК), сообщила пресс-служба Морколлегии. "Отдельный акцент сделан на вопросах сотрудничества по развитию стратегических транспортных коммуникаций. Уделено внимание участию китайских компаний в реализации проекта Трансарктического транспортного коридора, реализации международного транспортного маршрута "Мохэ-Найба", Обь-Алтайского транспортного коридора, осуществлению интермодальных перевозок река-море", - говорится в сообщении. Также обсуждалось взаимодействие в области развития Арктики, в сфере увеличения морских грузоперевозок между Россией и Китаем логистическими операторами двух стран. Кроме того, рассмотрено совместное развитие новых стратегических морских и речных коммуникаций, прежде всего полярных, а также обеспечение бесперебойных морских поставок энергоресурсов и другого критически важного сырья. Подчеркнута значимость совместных усилий по обеспечению транспортного суверенитета России и Китая.

китай

кнр

арктика

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бизнес, россия, китай, кнр, арктика, николай патрушев