https://1prime.ru/20261012/patrushev-874147302.html
Патрушев обсудил с главой Минтранса КНР реализацию проекта ТТК
Патрушев обсудил с главой Минтранса КНР реализацию проекта ТТК - 12.10.2026, ПРАЙМ
Патрушев обсудил с главой Минтранса КНР реализацию проекта ТТК
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочего визита в Китай провел переговоры с министром транспорта КНР Лю... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T13:32+0300
2026-10-12T13:32+0300
2026-10-12T13:32+0300
бизнес
россия
китай
кнр
арктика
николай патрушев
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочего визита в Китай провел переговоры с министром транспорта КНР Лю Вэем, в ходе которых, в частности, обсуждалось участие китайских компаний в реализации проекта Трансарктического транспортного коридора (ТТК), сообщила пресс-служба Морколлегии.
"Отдельный акцент сделан на вопросах сотрудничества по развитию стратегических транспортных коммуникаций. Уделено внимание участию китайских компаний в реализации проекта Трансарктического транспортного коридора, реализации международного транспортного маршрута "Мохэ-Найба", Обь-Алтайского транспортного коридора, осуществлению интермодальных перевозок река-море", - говорится в сообщении.
Также обсуждалось взаимодействие в области развития Арктики, в сфере увеличения морских грузоперевозок между Россией и Китаем логистическими операторами двух стран.
Кроме того, рассмотрено совместное развитие новых стратегических морских и речных коммуникаций, прежде всего полярных, а также обеспечение бесперебойных морских поставок энергоресурсов и другого критически важного сырья. Подчеркнута значимость совместных усилий по обеспечению транспортного суверенитета России и Китая.
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бизнес, россия, китай, кнр, арктика, николай патрушев
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, АРКТИКА, Николай Патрушев
Патрушев обсудил с главой Минтранса КНР реализацию проекта ТТК
Патрушев провел переговоры с министром транспорта КНР Лю Вэем
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочего визита в Китай провел переговоры с министром транспорта КНР Лю Вэем, в ходе которых, в частности, обсуждалось участие китайских компаний в реализации проекта Трансарктического транспортного коридора (ТТК), сообщила пресс-служба Морколлегии.
"Отдельный акцент сделан на вопросах сотрудничества по развитию стратегических транспортных коммуникаций. Уделено внимание участию китайских компаний в реализации проекта Трансарктического транспортного коридора, реализации международного транспортного маршрута "Мохэ-Найба", Обь-Алтайского транспортного коридора, осуществлению интермодальных перевозок река-море", - говорится в сообщении.
Также обсуждалось взаимодействие в области развития Арктики, в сфере увеличения морских грузоперевозок между Россией и Китаем логистическими операторами двух стран.
Кроме того, рассмотрено совместное развитие новых стратегических морских и речных коммуникаций, прежде всего полярных, а также обеспечение бесперебойных морских поставок энергоресурсов и другого критически важного сырья. Подчеркнута значимость совместных усилий по обеспечению транспортного суверенитета России и Китая.