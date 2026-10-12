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Песков: Кремль ждет объективности от суда по делу о "Северных потоков"
Песков: Кремль ждет объективности от суда по делу о "Северных потоков" - 12.10.2026, ПРАЙМ
Песков: Кремль ждет объективности от суда по делу о "Северных потоков"
Москва ожидает объективности от судебного процесса по делу о подрыве "Северных потоков", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T13:25+0300
2026-10-12T13:25+0300
2026-10-12T13:25+0300
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дмитрий песков
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Москва ожидает объективности от судебного процесса по делу о подрыве "Северных потоков", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Ожидаем объективности, мы ожидаем объявления вердикта", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что в Кремле ожидают от судебного процесса по делу о подрыве "Северных потоков". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Песков подчеркивал, что РФ неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
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Песков: Кремль ждет объективности от суда по делу о "Северных потоков"
Песков: Москва ожидает объективности от суда по делу о подрыве "Северных потоков"