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Песков: Кремль ждет объективности от суда по делу о "Северных потоков"

Песков: Кремль ждет объективности от суда по делу о "Северных потоков" - 12.10.2026, ПРАЙМ

Песков: Кремль ждет объективности от суда по делу о "Северных потоков"

Москва ожидает объективности от судебного процесса по делу о подрыве "Северных потоков", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T13:25+0300

2026-10-12T13:25+0300

2026-10-12T13:25+0300

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северный поток - 2

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Москва ожидает объективности от судебного процесса по делу о подрыве "Северных потоков", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Ожидаем объективности, мы ожидаем объявления вердикта", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что в Кремле ожидают от судебного процесса по делу о подрыве "Северных потоков". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Песков подчеркивал, что РФ неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

москва

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газ, россия, москва, европа, германия, дмитрий песков, северный поток - 2