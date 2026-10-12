Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Петербурге зарезервировали территорию под станцию метро "Фарфоровская" - 12.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261012/peterburg-874157711.html
В Петербурге зарезервировали территорию под станцию метро "Фарфоровская"
В Петербурге зарезервировали территорию под станцию метро "Фарфоровская" - 12.10.2026, ПРАЙМ
В Петербурге зарезервировали территорию под станцию метро "Фарфоровская"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Территорию под будущую станцию метро "Фарфоровская" зарезервировали в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T17:41+0300
2026-10-12T17:41+0300
общество
санкт-петербург
петербург
александр беглов
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874157711.jpg?1791816089
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Территорию под будущую станцию метро "Фарфоровская" зарезервировали в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. На рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства одобрены изменения в документацию по планировке территории в Невском районе. Изменения были подготовлены по обращению архивного комитета. Они необходимы для организации удобного проезда и переноса трансформаторной подстанции. "Также здесь зарезервирована зона для размещения вестибюля будущей станции метро "Фарфоровская", которая станет частью южного участка будущей кольцевой линии метрополитена", - говорится в сообщении. Отмечается, что изменения позволят привести документацию в соответствие с актуальными планами развития города. Губернатор напомнил, что развитие метрополитена является одним из десяти приоритетов развития города. "Принимая градостроительные решения, мы обязаны думать на перспективу. Сегодня мы не только решаем текущий вопрос архива, но и резервируем зону для будущего вестибюля станции "Фарфоровская" кольцевой линии. Пусть проектирование этого участка начнется позже, но место будет обозначено. Это позволяет нам последовательно подходить к развитию метро", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
санкт-петербург
петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , санкт-петербург, петербург, александр беглов
Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Александр Беглов
17:41 12.10.2026
 
В Петербурге зарезервировали территорию под станцию метро "Фарфоровская"

В Невском районе Петербурга зарезервировали территорию под станцию метро "Фарфоровская"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Территорию под будущую станцию метро "Фарфоровская" зарезервировали в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
На рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства одобрены изменения в документацию по планировке территории в Невском районе. Изменения были подготовлены по обращению архивного комитета. Они необходимы для организации удобного проезда и переноса трансформаторной подстанции.
"Также здесь зарезервирована зона для размещения вестибюля будущей станции метро "Фарфоровская", которая станет частью южного участка будущей кольцевой линии метрополитена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения позволят привести документацию в соответствие с актуальными планами развития города.
Губернатор напомнил, что развитие метрополитена является одним из десяти приоритетов развития города.
"Принимая градостроительные решения, мы обязаны думать на перспективу. Сегодня мы не только решаем текущий вопрос архива, но и резервируем зону для будущего вестибюля станции "Фарфоровская" кольцевой линии. Пусть проектирование этого участка начнется позже, но место будет обозначено. Это позволяет нам последовательно подходить к развитию метро", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
 
ОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПетербургАлександр Беглов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала