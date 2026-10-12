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В Петербурге зарезервировали территорию под станцию метро "Фарфоровская"

В Петербурге зарезервировали территорию под станцию метро "Фарфоровская" - 12.10.2026, ПРАЙМ

В Петербурге зарезервировали территорию под станцию метро "Фарфоровская"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Территорию под будущую станцию метро "Фарфоровская" зарезервировали в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T17:41+0300

2026-10-12T17:41+0300

2026-10-12T17:41+0300

общество

санкт-петербург

петербург

александр беглов

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874157711.jpg?1791816089

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Территорию под будущую станцию метро "Фарфоровская" зарезервировали в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. На рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства одобрены изменения в документацию по планировке территории в Невском районе. Изменения были подготовлены по обращению архивного комитета. Они необходимы для организации удобного проезда и переноса трансформаторной подстанции. "Также здесь зарезервирована зона для размещения вестибюля будущей станции метро "Фарфоровская", которая станет частью южного участка будущей кольцевой линии метрополитена", - говорится в сообщении. Отмечается, что изменения позволят привести документацию в соответствие с актуальными планами развития города. Губернатор напомнил, что развитие метрополитена является одним из десяти приоритетов развития города. "Принимая градостроительные решения, мы обязаны думать на перспективу. Сегодня мы не только решаем текущий вопрос архива, но и резервируем зону для будущего вестибюля станции "Фарфоровская" кольцевой линии. Пусть проектирование этого участка начнется позже, но место будет обозначено. Это позволяет нам последовательно подходить к развитию метро", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

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общество , санкт-петербург, петербург, александр беглов