https://1prime.ru/20261012/politolog-874154388.html

Политолог оценил зависимость Украины от Европы

Политолог оценил зависимость Украины от Европы - 12.10.2026, ПРАЙМ

Политолог оценил зависимость Украины от Европы

Зависимость Украины от Европы увеличится после сделки России и США по топливу, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости политолог Руслан Панкратов. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T16:07+0300

2026-10-12T16:07+0300

2026-10-12T16:07+0300

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ес

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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Зависимость Украины от Европы увеличится после сделки России и США по топливу, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости политолог Руслан Панкратов. "Сделка России о поставках дизельного топлива может сделать Украину еще более зависимой от европейской поддержки", - сказал Панкратов. По его словам, Европа будет добиваться от США сохранения остальных ограничений в отношении РФ, усиливать собственный санкционный режим и демонстративно поддерживать Киев. Он считает, что страны ЕС постараются снизить влияние договоренностей Москвы и Вашингтона. Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем. Российский лидер выразил уверенность, что поставки из России положительно отразятся на всей глобальной экономике.

сша

украина

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, сша, украина, европа, владимир путин, дональд трамп, ес