https://1prime.ru/20261012/politolog-874154388.html
Политолог оценил зависимость Украины от Европы
Политолог оценил зависимость Украины от Европы - 12.10.2026, ПРАЙМ
Политолог оценил зависимость Украины от Европы
Зависимость Украины от Европы увеличится после сделки России и США по топливу, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости политолог Руслан Панкратов. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T16:07+0300
2026-10-12T16:07+0300
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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Зависимость Украины от Европы увеличится после сделки России и США по топливу, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости политолог Руслан Панкратов.
"Сделка России о поставках дизельного топлива может сделать Украину еще более зависимой от европейской поддержки", - сказал Панкратов.
По его словам, Европа будет добиваться от США сохранения остальных ограничений в отношении РФ, усиливать собственный санкционный режим и демонстративно поддерживать Киев. Он считает, что страны ЕС постараются снизить влияние договоренностей Москвы и Вашингтона.
Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.
Российский лидер выразил уверенность, что поставки из России положительно отразятся на всей глобальной экономике.
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РОССИЯ, США, УКРАИНА, ЕВРОПА, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС
Политолог оценил зависимость Украины от Европы
Политолог Панкратов: зависимость Украины от Европы увеличится после сделки России и США
МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Зависимость Украины от Европы увеличится после сделки России и США по топливу, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости политолог Руслан Панкратов.
"Сделка России о поставках дизельного топлива может сделать Украину еще более зависимой от европейской поддержки", - сказал Панкратов.
По его словам, Европа будет добиваться от США сохранения остальных ограничений в отношении РФ, усиливать собственный санкционный режим и демонстративно поддерживать Киев. Он считает, что страны ЕС постараются снизить влияние договоренностей Москвы и Вашингтона.
Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.
Российский лидер выразил уверенность, что поставки из России положительно отразятся на всей глобальной экономике.