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На газодобывающей инфраструктуре в Харьковской области произошел пожар

На газодобывающей инфраструктуре в Харьковской области произошел пожар - 12.10.2026, ПРАЙМ

На газодобывающей инфраструктуре в Харьковской области произошел пожар

Пожар произошел на газодобывающей инфраструктуре в Харьковской области, повреждено оборудование, сообщили в компании "Нафтогаз Украины". | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T13:02+0300

2026-10-12T13:02+0300

2026-10-12T13:02+0300

харьковская область

нафтогаз украины

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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Пожар произошел на газодобывающей инфраструктуре в Харьковской области, повреждено оборудование, сообщили в компании "Нафтогаз Украины". "Возник пожар… Было повреждено критическое оборудование", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Нафтогаз Украины". По информации компании, пожар произошел ночью на газодобывающей инфраструктуре в Харьковской области. О каком именно объекте "Нафтогаз Украины" идет речь, не уточняется.

харьковская область

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харьковская область, нафтогаз украины