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На газодобывающей инфраструктуре в Харьковской области произошел пожар
На газодобывающей инфраструктуре в Харьковской области произошел пожар - 12.10.2026, ПРАЙМ
На газодобывающей инфраструктуре в Харьковской области произошел пожар
Пожар произошел на газодобывающей инфраструктуре в Харьковской области, повреждено оборудование, сообщили в компании "Нафтогаз Украины". | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T13:02+0300
2026-10-12T13:02+0300
2026-10-12T13:02+0300
харьковская область
нафтогаз украины
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МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Пожар произошел на газодобывающей инфраструктуре в Харьковской области, повреждено оборудование, сообщили в компании "Нафтогаз Украины".
"Возник пожар… Было повреждено критическое оборудование", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Нафтогаз Украины".
По информации компании, пожар произошел ночью на газодобывающей инфраструктуре в Харьковской области. О каком именно объекте "Нафтогаз Украины" идет речь, не уточняется.
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харьковская область, нафтогаз украины
Харьковская область, Нафтогаз Украины
На газодобывающей инфраструктуре в Харьковской области произошел пожар
"Нафтогаз": на газодобывающей инфраструктуре в Харьковской области произошел пожар
МОСКВА, 12 окт – ПРАЙМ. Пожар произошел на газодобывающей инфраструктуре в Харьковской области, повреждено оборудование, сообщили в компании "Нафтогаз Украины".
"Возник пожар… Было повреждено критическое оборудование", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Нафтогаз Украины".
По информации компании, пожар произошел ночью на газодобывающей инфраструктуре в Харьковской области. О каком именно объекте "Нафтогаз Украины" идет речь, не уточняется.