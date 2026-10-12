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Правительство направит еще семь миллиардов рублей на "Почту России"

Правительство направит еще семь миллиардов рублей на "Почту России" - 12.10.2026, ПРАЙМ

Правительство направит еще семь миллиардов рублей на "Почту России"

Правительство РФ в этом году направит из резервного фонда еще 7 миллиардов рублей на выравнивание финансовой ситуации в "Почте России", заявил глава Минцифры... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T17:08+0300

2026-10-12T17:08+0300

2026-10-12T17:08+0300

финансы

россия

татарстан

максут шадаев

почта россии

госдума

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ в этом году направит из резервного фонда еще 7 миллиардов рублей на выравнивание финансовой ситуации в "Почте России", заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "Также скажу, что правительство недавно приняло решение о выделении дополнительно 7 миллиардов рублей из резфонда уже в этом году на выравнивание финансовой ситуации на "Почте", - сказал он на совместном заседании комитетов Госдумы по информационной политике и цифровому развитию и искусственному интеллекту. По словам министра, в дальнейшем также планируются такие финансовые целевые вливания для стабилизации ситуации в компании. "Поэтому на "Почте" ситуация выравнивается. С точки зрения доходов мы с оптимизмом смотрим на 2027 год", - добавил Шадаев. Он также уточнил, что отдельно на модернизацию почтовых отделений связи в отдаленной сельской местности стандартно выделят 5 миллиардов рублей в год. "Это то, с чем "Почта" физически может справиться", - прокомментировал министр. Он также отметил такую позитивную тенденцию: несколько регионов уже выделяют значимое софинансирование на развитие "Почты". "Отдельно я хочу Татарстан поблагодарить, потому что Татарстан дает почти 500 миллионов рублей дополнительно за счет регионального бюджета", - пояснил Шадаев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, татарстан, максут шадаев, почта россии, госдума