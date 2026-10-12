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Правительство направит еще семь миллиардов рублей на "Почту России"
Правительство направит еще семь миллиардов рублей на "Почту России" - 12.10.2026, ПРАЙМ
Правительство направит еще семь миллиардов рублей на "Почту России"
Правительство РФ в этом году направит из резервного фонда еще 7 миллиардов рублей на выравнивание финансовой ситуации в "Почте России", заявил глава Минцифры... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T17:08+0300
2026-10-12T17:08+0300
2026-10-12T17:08+0300
финансы
россия
татарстан
максут шадаев
почта россии
госдума
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ в этом году направит из резервного фонда еще 7 миллиардов рублей на выравнивание финансовой ситуации в "Почте России", заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Также скажу, что правительство недавно приняло решение о выделении дополнительно 7 миллиардов рублей из резфонда уже в этом году на выравнивание финансовой ситуации на "Почте", - сказал он на совместном заседании комитетов Госдумы по информационной политике и цифровому развитию и искусственному интеллекту.
По словам министра, в дальнейшем также планируются такие финансовые целевые вливания для стабилизации ситуации в компании. "Поэтому на "Почте" ситуация выравнивается. С точки зрения доходов мы с оптимизмом смотрим на 2027 год", - добавил Шадаев.
Он также уточнил, что отдельно на модернизацию почтовых отделений связи в отдаленной сельской местности стандартно выделят 5 миллиардов рублей в год. "Это то, с чем "Почта" физически может справиться", - прокомментировал министр.
Он также отметил такую позитивную тенденцию: несколько регионов уже выделяют значимое софинансирование на развитие "Почты". "Отдельно я хочу Татарстан поблагодарить, потому что Татарстан дает почти 500 миллионов рублей дополнительно за счет регионального бюджета", - пояснил Шадаев.
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финансы, россия, татарстан, максут шадаев, почта россии, госдума
Финансы, РОССИЯ, ТАТАРСТАН, Максут Шадаев, Почта России, Госдума
Правительство направит еще семь миллиардов рублей на "Почту России"
Шадаев: правительство направит еще 7 миллиардов рублей на выравнивание ситуации в "Почте"
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ в этом году направит из резервного фонда еще 7 миллиардов рублей на выравнивание финансовой ситуации в "Почте России", заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Также скажу, что правительство недавно приняло решение о выделении дополнительно 7 миллиардов рублей из резфонда уже в этом году на выравнивание финансовой ситуации на "Почте", - сказал он на совместном заседании комитетов Госдумы по информационной политике и цифровому развитию и искусственному интеллекту.
По словам министра, в дальнейшем также планируются такие финансовые целевые вливания для стабилизации ситуации в компании. "Поэтому на "Почте" ситуация выравнивается. С точки зрения доходов мы с оптимизмом смотрим на 2027 год", - добавил Шадаев.
Он также уточнил, что отдельно на модернизацию почтовых отделений связи в отдаленной сельской местности стандартно выделят 5 миллиардов рублей в год. "Это то, с чем "Почта" физически может справиться", - прокомментировал министр.
Он также отметил такую позитивную тенденцию: несколько регионов уже выделяют значимое софинансирование на развитие "Почты". "Отдельно я хочу Татарстан поблагодарить, потому что Татарстан дает почти 500 миллионов рублей дополнительно за счет регионального бюджета", - пояснил Шадаев.