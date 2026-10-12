https://1prime.ru/20261012/pravitelstvo-874165411.html

Кабмин направит Минпромторгу 157 миллионов рублей для поддержки экспорта

Кабмин направит Минпромторгу 157 миллионов рублей для поддержки экспорта - 12.10.2026, ПРАЙМ

Кабмин направит Минпромторгу 157 миллионов рублей для поддержки экспорта

Правительство России направит Минпромторгу 156,783 миллиона рублей из резервного фонда для господдержки в части экспорта, говорится в соответствующем... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T21:43+0300

2026-10-12T21:43+0300

2026-10-12T21:47+0300

бизнес

россия

минпромторг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874165411.jpg?1791830837

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Правительство России направит Минпромторгу 156,783 миллиона рублей из резервного фонда для господдержки в части экспорта, говорится в соответствующем распоряжении. "Выделить в 2026 году Минпромторгу России бюджетные ассигнования в размере 156782,5 тысячи рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации на предоставление государственной поддержки организациям в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования", - говорится в сообщении. Отмечается, что распоряжение направлено на увеличение объема поставок российской промышленной продукции на внешние рынки за счет льготного кредитования организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Минпромторгу поручено осуществление контроля за надлежащим использованием средств.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, минпромторг