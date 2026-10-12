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Кабмин направит Минпромторгу 157 миллионов рублей для поддержки экспорта - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Кабмин направит Минпромторгу 157 миллионов рублей для поддержки экспорта
Кабмин направит Минпромторгу 157 миллионов рублей для поддержки экспорта - 12.10.2026, ПРАЙМ
Кабмин направит Минпромторгу 157 миллионов рублей для поддержки экспорта
Правительство России направит Минпромторгу 156,783 миллиона рублей из резервного фонда для господдержки в части экспорта, говорится в соответствующем... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T21:43+0300
2026-10-12T21:47+0300
бизнес
россия
минпромторг
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Правительство России направит Минпромторгу 156,783 миллиона рублей из резервного фонда для господдержки в части экспорта, говорится в соответствующем распоряжении. "Выделить в 2026 году Минпромторгу России бюджетные ассигнования в размере 156782,5 тысячи рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации на предоставление государственной поддержки организациям в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования", - говорится в сообщении. Отмечается, что распоряжение направлено на увеличение объема поставок российской промышленной продукции на внешние рынки за счет льготного кредитования организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Минпромторгу поручено осуществление контроля за надлежащим использованием средств.
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
21:43 12.10.2026 (обновлено: 21:47 12.10.2026)
 
Кабмин направит Минпромторгу 157 миллионов рублей для поддержки экспорта

Правительство направит Минпромторгу 156,783 миллиона рублей для господдержки экспорта

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Правительство России направит Минпромторгу 156,783 миллиона рублей из резервного фонда для господдержки в части экспорта, говорится в соответствующем распоряжении.
"Выделить в 2026 году Минпромторгу России бюджетные ассигнования в размере 156782,5 тысячи рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации на предоставление государственной поддержки организациям в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и иным инструментам финансирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что распоряжение направлено на увеличение объема поставок российской промышленной продукции на внешние рынки за счет льготного кредитования организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности.
Минпромторгу поручено осуществление контроля за надлежащим использованием средств.
 
БизнесРОССИЯМинпромторг
 
 
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