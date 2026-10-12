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Правительство Латвии составило "кровавый список" бюджетных расходов

Правительство Латвии составило "кровавый список" бюджетных расходов - 12.10.2026, ПРАЙМ

Правительство Латвии составило "кровавый список" бюджетных расходов

Правительство Латвии из-за дефицита составило "кровавый список" бюджетных расходов, которые подлежат сокращению, заявил министр финансов республики Марис... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T22:10+0300

2026-10-12T22:10+0300

2026-10-12T22:16+0300

финансы

мировая экономика

латвия

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Правительство Латвии из-за дефицита составило "кровавый список" бюджетных расходов, которые подлежат сокращению, заявил министр финансов республики Марис Кучинскис. Бюджет на 2026 год предусматривает доходы в 16,1 миллиарда евро и расходы на 17,9 миллиарда евро, что на 804,3 миллиона евро больше, чем в 2025 году). Дефицит бюджета составляет 3,3 процента ВВП, сообщило Латвийское радио. По мнению министра, расходы придется сократить на несколько сотен миллионов евро. "В процессе подготовки бюджета формируется так называемый "кровавый список", в котором перечислены различные задачи и меры жесткой экономии, подлежащие реализации", - пояснил Кучинскис в интервью Латвийскому радио. Опрошенные радио эксперты согласились с этой перспективой. "Прежде всего, необходимо пересмотреть не обеспеченные финансированием обещания на предстоящий год. Нам нужно либо отказаться от них, либо найти внутренние резервы - сферы, где можно сократить расходы и перераспределить средства для выполнения данных обязательств. У нас нет возможности занимать больше. А текущий уровень долга влечет за собой значительные расходы на его обслуживание", - сообщил радио президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите. Лига Козловска, глава Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, отметила, что сокращение бюджета этого и 2027 годов негативно скажется как на пациентах, так и на медицинских работниках, поскольку дополнительного финансирования не обещают. "Здравоохранение не было определено как политический приоритет, подкрепленный соответствующим финансированием. Именно поэтому я не хочу обещать своим пациентам перемены к лучшему в ближайшем будущем. Правительство не ставит здравоохранение в один ряд с обороной в качестве приоритетной задачи", - пояснила Козловска.

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финансы, мировая экономика, латвия