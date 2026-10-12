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Правительство одобрило переговоры с Китаем о сельхоззоне в Приморье
Правительство одобрило переговоры с Китаем о сельхоззоне в Приморье - 12.10.2026, ПРАЙМ
Правительство одобрило переговоры с Китаем о сельхоззоне в Приморье
Правительство России одобрило переговоры с Китаем по соглашению о создании пилотной и демонстрационной зоны сельскохозяйственного сотрудничества в Приморском... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T22:13+0300
2026-10-12T22:13+0300
2026-10-12T22:13+0300
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китай
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дальний восток
минвостокразвития
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Правительство России одобрило переговоры с Китаем по соглашению о создании пилотной и демонстрационной зоны сельскохозяйственного сотрудничества в Приморском крае, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение Минвостокразвития России… о проведении переговоров о подписании соглашения между министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и министерством сельского хозяйства и сельских дел Китайской Народной Республики о сотрудничестве по созданию и развитию российско-китайской пилотной и демонстрационной зоны сельскохозяйственного сотрудничества в Приморском крае", - говорится в тексте распоряжения.
Минвостокразвития в октябре прошлого года сообщало, что Россия и Китай обсуждают проект первого межправительственного соглашения о создании международной территории опережающего развития (МТОР) в Приморском крае. Это даст старт созданию пилотных демонстрационных зон сельскохозяйственного сотрудничества на Дальнем Востоке. Первым модельным проектом в рамках МТОР в Приморье должен стать зерновой терминал в бухте Суходол.
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россия, китай, приморский край, дальний восток, минвостокразвития
РОССИЯ, КИТАЙ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Дальний Восток, Минвостокразвития
Правительство одобрило переговоры с Китаем о сельхоззоне в Приморье
Правительство одобрило переговоры с Китаем о создании сельхоззоны в Приморье
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Правительство России одобрило переговоры с Китаем по соглашению о создании пилотной и демонстрационной зоны сельскохозяйственного сотрудничества в Приморском крае, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение Минвостокразвития России… о проведении переговоров о подписании соглашения между министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и министерством сельского хозяйства и сельских дел Китайской Народной Республики о сотрудничестве по созданию и развитию российско-китайской пилотной и демонстрационной зоны сельскохозяйственного сотрудничества в Приморском крае", - говорится в тексте распоряжения.
Минвостокразвития в октябре прошлого года сообщало, что Россия и Китай обсуждают проект первого межправительственного соглашения о создании международной территории опережающего развития (МТОР) в Приморском крае. Это даст старт созданию пилотных демонстрационных зон сельскохозяйственного сотрудничества на Дальнем Востоке. Первым модельным проектом в рамках МТОР в Приморье должен стать зерновой терминал в бухте Суходол.