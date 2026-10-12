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Президент Узбекистана отметил интерес бизнеса к кварталу "Санкт-Петербург" - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Президент Узбекистана отметил интерес бизнеса к кварталу "Санкт-Петербург"
Президент Узбекистана отметил интерес бизнеса к кварталу "Санкт-Петербург" - 12.10.2026, ПРАЙМ
Президент Узбекистана отметил интерес бизнеса к кварталу "Санкт-Петербург"
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил интерес бизнеса к кварталу "Санкт-Петербург", возводимому российскими специалистами в городе Новый Ташкент,... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T09:39+0300
2026-10-12T09:39+0300
бизнес
россия
ташкент
узбекистан
петербург
шавкат мирзиеев
александр беглов
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ТАШКЕНТ, 12 окт – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил интерес бизнеса к кварталу "Санкт-Петербург", возводимому российскими специалистами в городе Новый Ташкент, сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов. По данным пресс-службы, в понедельник Мирзиеев в Новом Ташкенте проводит встречу с инвесторами и предпринимателями, реализующими в этом городе крупные проекты. "Интерес предпринимателей к району "Санкт-Петербург" не случаен: его концепция, проектная документация и разрешение на строительство уже подготовлены", - написал Асадов, комментируя ход встречи. Мирзиеев дал указание дирекции по строительству "Нового Ташкента", на примере петербургского квартала, о необходимости увеличить количество таких проектов, готовых к реализации. Новый Ташкент - проект на площади более 20 тысяч гектаров, возводимый на окраине нынешней столицы Узбекистана и рассчитанный на 1 миллион человек. Строительство первых объектов города началось в апреле 2024 года, завершить проект намечено в 2045 году. В Новый Ташкент планируется переместить госучреждения, вузы, открыть ряд объектов туризма и бизнеса, это снизит нагрузку на инфраструктуру нынешнего Ташкенте, где сейчас проживает около 3 миллионов человек. Инициатива о привлечении специалистов Петербурга к созданию квартала в Новом Ташкенте была выдвинута в 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме. В декабре того же года губернатор Северной столицы Александр Беглов, хоким (мэр) Ташкента Шавкат Умурзаков и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана Давронжон Адилов подписали меморандум о строительстве квартала в Новом Ташкенте. Строительные работы планировалось начать до конца 2026 года.
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бизнес, россия, ташкент, узбекистан, петербург, шавкат мирзиеев, александр беглов
Бизнес, РОССИЯ, Ташкент, УЗБЕКИСТАН, Петербург, Шавкат Мирзиеев, Александр Беглов
09:39 12.10.2026
 
Президент Узбекистана отметил интерес бизнеса к кварталу "Санкт-Петербург"

Президент Узбекистана Мирзиеев отметил интерес бизнеса к кварталу "Санкт-Петербург"

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ТАШКЕНТ, 12 окт – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил интерес бизнеса к кварталу "Санкт-Петербург", возводимому российскими специалистами в городе Новый Ташкент, сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.
По данным пресс-службы, в понедельник Мирзиеев в Новом Ташкенте проводит встречу с инвесторами и предпринимателями, реализующими в этом городе крупные проекты.
"Интерес предпринимателей к району "Санкт-Петербург" не случаен: его концепция, проектная документация и разрешение на строительство уже подготовлены", - написал Асадов, комментируя ход встречи.
Мирзиеев дал указание дирекции по строительству "Нового Ташкента", на примере петербургского квартала, о необходимости увеличить количество таких проектов, готовых к реализации.
Новый Ташкент - проект на площади более 20 тысяч гектаров, возводимый на окраине нынешней столицы Узбекистана и рассчитанный на 1 миллион человек. Строительство первых объектов города началось в апреле 2024 года, завершить проект намечено в 2045 году. В Новый Ташкент планируется переместить госучреждения, вузы, открыть ряд объектов туризма и бизнеса, это снизит нагрузку на инфраструктуру нынешнего Ташкенте, где сейчас проживает около 3 миллионов человек.
Инициатива о привлечении специалистов Петербурга к созданию квартала в Новом Ташкенте была выдвинута в 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме. В декабре того же года губернатор Северной столицы Александр Беглов, хоким (мэр) Ташкента Шавкат Умурзаков и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана Давронжон Адилов подписали меморандум о строительстве квартала в Новом Ташкенте. Строительные работы планировалось начать до конца 2026 года.
 
БизнесРОССИЯТашкентУЗБЕКИСТАНПетербургШавкат МирзиеевАлександр Беглов
 
 
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