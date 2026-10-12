https://1prime.ru/20261012/prezident-874138331.html

Президент Узбекистана отметил интерес бизнеса к кварталу "Санкт-Петербург"

Президент Узбекистана отметил интерес бизнеса к кварталу "Санкт-Петербург" - 12.10.2026, ПРАЙМ

Президент Узбекистана отметил интерес бизнеса к кварталу "Санкт-Петербург"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил интерес бизнеса к кварталу "Санкт-Петербург", возводимому российскими специалистами в городе Новый Ташкент,... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T09:39+0300

2026-10-12T09:39+0300

2026-10-12T09:39+0300

бизнес

россия

ташкент

узбекистан

петербург

шавкат мирзиеев

александр беглов

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874138331.jpg?1791787166

ТАШКЕНТ, 12 окт – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил интерес бизнеса к кварталу "Санкт-Петербург", возводимому российскими специалистами в городе Новый Ташкент, сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов. По данным пресс-службы, в понедельник Мирзиеев в Новом Ташкенте проводит встречу с инвесторами и предпринимателями, реализующими в этом городе крупные проекты. "Интерес предпринимателей к району "Санкт-Петербург" не случаен: его концепция, проектная документация и разрешение на строительство уже подготовлены", - написал Асадов, комментируя ход встречи. Мирзиеев дал указание дирекции по строительству "Нового Ташкента", на примере петербургского квартала, о необходимости увеличить количество таких проектов, готовых к реализации. Новый Ташкент - проект на площади более 20 тысяч гектаров, возводимый на окраине нынешней столицы Узбекистана и рассчитанный на 1 миллион человек. Строительство первых объектов города началось в апреле 2024 года, завершить проект намечено в 2045 году. В Новый Ташкент планируется переместить госучреждения, вузы, открыть ряд объектов туризма и бизнеса, это снизит нагрузку на инфраструктуру нынешнего Ташкенте, где сейчас проживает около 3 миллионов человек. Инициатива о привлечении специалистов Петербурга к созданию квартала в Новом Ташкенте была выдвинута в 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме. В декабре того же года губернатор Северной столицы Александр Беглов, хоким (мэр) Ташкента Шавкат Умурзаков и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана Давронжон Адилов подписали меморандум о строительстве квартала в Новом Ташкенте. Строительные работы планировалось начать до конца 2026 года.

ташкент

узбекистан

петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ташкент, узбекистан, петербург, шавкат мирзиеев, александр беглов