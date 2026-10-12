Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи легковых автомобилей в Китае в сентябре снизились на 28,1% - 12.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261012/prodazhi-874137910.html
Продажи легковых автомобилей в Китае в сентябре снизились на 28,1%
Продажи легковых автомобилей в Китае в сентябре снизились на 28,1% - 12.10.2026, ПРАЙМ
Продажи легковых автомобилей в Китае в сентябре снизились на 28,1%
Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в сентябре достигли 1,631 миллиона машин, что на 28,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T09:09+0300
2026-10-12T09:09+0300
бизнес
китай
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874137910.jpg?1791785351
ПЕКИН, 12 окт – ПРАЙМ. Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в сентябре достигли 1,631 миллиона машин, что на 28,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных, обнародованных в понедельник Китайской ассоциацией легковых автомобилей (CPCA). "В сентябре розничные продажи легковых автомобилей в Китае достигли 1,631 миллиона единиц, что на 28,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в заявлении ассоциации. Из общего количества проданных в сентябре автомобилей в Китае больше всего было реализовано машин на новых источниках энергии - 1,084 миллиона единиц, что на 7,8% больше показателя августа, но на 16,7% меньше, чем в сентябре прошлого года. Всего за три первых квартала года в Китае было продано 7,758 миллиона легковых автомобилей на новых источниках энергии, снижение показателя в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 12,8%. Вместе с тем в сентябре в Китае было продано 530 тысяч легковых автомобилей на традиционном топливе, снижение показателя в годовом выражении составило 43%, в сравнении с августом - снижение на 0,3%, заключили в ассоциации.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, китай
Бизнес, КИТАЙ
09:09 12.10.2026
 
Продажи легковых автомобилей в Китае в сентябре снизились на 28,1%

CPCA: розничные продажи легковых автомобилей в Китае в сентябре снизились на 28,1%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕКИН, 12 окт – ПРАЙМ. Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в сентябре достигли 1,631 миллиона машин, что на 28,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных, обнародованных в понедельник Китайской ассоциацией легковых автомобилей (CPCA).
"В сентябре розничные продажи легковых автомобилей в Китае достигли 1,631 миллиона единиц, что на 28,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в заявлении ассоциации.
Из общего количества проданных в сентябре автомобилей в Китае больше всего было реализовано машин на новых источниках энергии - 1,084 миллиона единиц, что на 7,8% больше показателя августа, но на 16,7% меньше, чем в сентябре прошлого года.
Всего за три первых квартала года в Китае было продано 7,758 миллиона легковых автомобилей на новых источниках энергии, снижение показателя в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 12,8%.
Вместе с тем в сентябре в Китае было продано 530 тысяч легковых автомобилей на традиционном топливе, снижение показателя в годовом выражении составило 43%, в сравнении с августом - снижение на 0,3%, заключили в ассоциации.
 
БизнесКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала