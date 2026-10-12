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Продажи легковых автомобилей в Китае в сентябре снизились на 28,1%

Продажи легковых автомобилей в Китае в сентябре снизились на 28,1% - 12.10.2026, ПРАЙМ

Продажи легковых автомобилей в Китае в сентябре снизились на 28,1%

Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в сентябре достигли 1,631 миллиона машин, что на 28,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T09:09+0300

2026-10-12T09:09+0300

2026-10-12T09:09+0300

бизнес

китай

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ПЕКИН, 12 окт – ПРАЙМ. Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в сентябре достигли 1,631 миллиона машин, что на 28,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных, обнародованных в понедельник Китайской ассоциацией легковых автомобилей (CPCA). "В сентябре розничные продажи легковых автомобилей в Китае достигли 1,631 миллиона единиц, что на 28,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в заявлении ассоциации. Из общего количества проданных в сентябре автомобилей в Китае больше всего было реализовано машин на новых источниках энергии - 1,084 миллиона единиц, что на 7,8% больше показателя августа, но на 16,7% меньше, чем в сентябре прошлого года. Всего за три первых квартала года в Китае было продано 7,758 миллиона легковых автомобилей на новых источниках энергии, снижение показателя в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 12,8%. Вместе с тем в сентябре в Китае было продано 530 тысяч легковых автомобилей на традиционном топливе, снижение показателя в годовом выражении составило 43%, в сравнении с августом - снижение на 0,3%, заключили в ассоциации.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, китай