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Продажи Volkswagen в Китае упали более чем на треть - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Продажи Volkswagen в Китае упали более чем на треть
Продажи Volkswagen в Китае упали более чем на треть - 12.10.2026, ПРАЙМ
Продажи Volkswagen в Китае упали более чем на треть
Продажи автомобилей немецкого автоконцерна Volkswagen в Китае сократились за прошлый квартал более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T12:50+0300
2026-10-12T12:54+0300
бизнес
мировая экономика
китай
volkswagen
audi
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БЕРЛИН, 12 окт - ПРАЙМ. Продажи автомобилей немецкого автоконцерна Volkswagen в Китае сократились за прошлый квартал более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, следует из отчета компании. Согласно отчету, в период с июля по сентябрь концерн продал в Китае около 660,3 тысячи автомобилей, в то время как в промежутке с июля по сентябрь текущего года этот же показатель составил 405,8 тысячи. Таким образом, продажи в натуральном выражении упали на 38,5%. В итоге с начала года продажи Volkswagen в Китае составили около 1,4 миллиона автомобилей, снизившись почти с 2 миллионов за аналогичный период прошлого года. Помимо этого, глобальные продажи дочерней компании Volkswagen Audi в третьем квартале сократились на 20%. Так, в период с июля по сентябрь прошлого года было продано примерно 392,2 тысячи автомобилей этой марки, в период с июля по сентябрь 2026 года – 319,4 тысячи.
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бизнес, мировая экономика, китай, volkswagen, audi
Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, Volkswagen, Audi
12:50 12.10.2026 (обновлено: 12:54 12.10.2026)
 
Продажи Volkswagen в Китае упали более чем на треть

Продажи автомобилей Volkswagen в Китае за прошлый квартал упали более чем на треть

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БЕРЛИН, 12 окт - ПРАЙМ. Продажи автомобилей немецкого автоконцерна Volkswagen в Китае сократились за прошлый квартал более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, следует из отчета компании.
Согласно отчету, в период с июля по сентябрь концерн продал в Китае около 660,3 тысячи автомобилей, в то время как в промежутке с июля по сентябрь текущего года этот же показатель составил 405,8 тысячи. Таким образом, продажи в натуральном выражении упали на 38,5%.
В итоге с начала года продажи Volkswagen в Китае составили около 1,4 миллиона автомобилей, снизившись почти с 2 миллионов за аналогичный период прошлого года.
Помимо этого, глобальные продажи дочерней компании Volkswagen Audi в третьем квартале сократились на 20%. Так, в период с июля по сентябрь прошлого года было продано примерно 392,2 тысячи автомобилей этой марки, в период с июля по сентябрь 2026 года – 319,4 тысячи.
 
БизнесМировая экономикаКИТАЙVolkswagenAudi
 
 
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