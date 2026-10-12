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Продажи Volkswagen в Китае упали более чем на треть

Продажи Volkswagen в Китае упали более чем на треть - 12.10.2026, ПРАЙМ

Продажи Volkswagen в Китае упали более чем на треть

Продажи автомобилей немецкого автоконцерна Volkswagen в Китае сократились за прошлый квартал более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T12:50+0300

2026-10-12T12:50+0300

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БЕРЛИН, 12 окт - ПРАЙМ. Продажи автомобилей немецкого автоконцерна Volkswagen в Китае сократились за прошлый квартал более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, следует из отчета компании. Согласно отчету, в период с июля по сентябрь концерн продал в Китае около 660,3 тысячи автомобилей, в то время как в промежутке с июля по сентябрь текущего года этот же показатель составил 405,8 тысячи. Таким образом, продажи в натуральном выражении упали на 38,5%. В итоге с начала года продажи Volkswagen в Китае составили около 1,4 миллиона автомобилей, снизившись почти с 2 миллионов за аналогичный период прошлого года. Помимо этого, глобальные продажи дочерней компании Volkswagen Audi в третьем квартале сократились на 20%. Так, в период с июля по сентябрь прошлого года было продано примерно 392,2 тысячи автомобилей этой марки, в период с июля по сентябрь 2026 года – 319,4 тысячи.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, мировая экономика, китай, volkswagen, audi