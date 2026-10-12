https://1prime.ru/20261012/proizvodstvo-874147383.html

Производство стальных труб в России в сентябре выросло на 22%

Производство стальных труб в России в сентябре выросло на 22% - 12.10.2026, ПРАЙМ

Производство стальных труб в России в сентябре выросло на 22%

Производство стальных труб в России в сентябре текущего года увеличилось на 22% в годовом выражении - до 0,9 миллиона тонн, следует из предварительных данных... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T13:32+0300

2026-10-12T13:32+0300

2026-10-12T13:32+0300

бизнес

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Производство стальных труб в России в сентябре текущего года увеличилось на 22% в годовом выражении - до 0,9 миллиона тонн, следует из предварительных данных информационно-аналитической компании в области черной металлургии - "Корпорации Чермет". При этом за январь-сентябрь выпуск труб снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,7 миллиона тонн. Выплавка стали в сентябре выросла на 5,8%, до 5,5 миллиона тонн, а с начала года - сократилась на 3,2%, до 49,2 миллиона тонн. Производство готового проката в прошлом месяце увеличилось на 2,6%, до 4,7 миллиона тонн. Тем не менее с начала года оно снизилось на 3,3% - до 43 миллионов тонн. Выплавка чугуна в сентябре составила 4 миллиона тонн, увеличившись на 3,4%. По итогам первых трех кварталов показатель сократился на 3,5% в годовом выражении - до 36,4 миллиона тонн. Выпуск валового сухого кокса в предшествующем месяце уменьшился на 2%, до 1,7 миллиона тонн. С начала года он составил 16,2 миллиона тонн, что на 4,3% ниже показателя годом ранее. Добыча железной руды в сентябре сократилась на 4,9%, до 8,2 миллиона тонн, а в январе-сентябре она уменьшилась на 4,2%, до 76,3 миллиона тонн. "Корпорация Чермет" была создана в ноябре 1991 года и взаимодействует со всеми компаниями, имеющими в России значительные активы в черной металлургии. Специалисты ежемесячно собирают, анализируют и обобщают данные предприятий, в том числе о добыче железной руды, производстве кокса, чугуна, стали, готового проката, труб, ценах на основные виды продукции, экономические и трудовые показатели.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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