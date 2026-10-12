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"Просвещение" и ПФК ЦСКА будут создавать книги и игры для юных болельщиков - 12.10.2026, ПРАЙМ
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"Просвещение" и ПФК ЦСКА будут создавать книги и игры для юных болельщиков
"Просвещение" и ПФК ЦСКА будут создавать книги и игры для юных болельщиков - 12.10.2026, ПРАЙМ
"Просвещение" и ПФК ЦСКА будут создавать книги и игры для юных болельщиков
"Просвещение" (группа ВЭБ.РФ) и профессиональный футбольный клуб (ПФК) ЦСКА объявили о начале партнерства, в рамках которого будут создавать книги, игры и... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T17:53+0300
2026-10-12T17:53+0300
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. "Просвещение" (группа ВЭБ.РФ) и профессиональный футбольный клуб (ПФК) ЦСКА объявили о начале партнерства, в рамках которого будут создавать книги, игры и другие материалы для юных болельщиков, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "В рамках сотрудничества "Просвещение" как образовательный партнер ПФК ЦСКА будет создавать книги, игры и другие материалы для юных болельщиков. Они помогут детям увидеть футбол не только как игру на поле, но и как целый мир со своими героями, профессиями, историей и традициями", - говорится в сообщении. Отмечается, что партнеры также планируют совместные образовательные мероприятия и активности для школьников и семей. В рамках партнерства на "ВЭБ Арене" открылась детская интерактивная зона "Просвещения", где юные болельщики могут проверить свою меткость в игровых заданиях. "В детском пространстве стадиона также представлены книги и развивающие игры "Просвещения". Зона будет работать во время домашних матчей ЦСКА, а ее наполнение планируется обновлять, предлагая детям новые занятия и игры", - уточняется в материалах. Пресс-служба также приводит слова заместителя председателя ВЭБ.РФ, руководителя АО "Просвещение" Александра Тарабрина, который считает, что такое партнерство позволит соединить интерес к футболу с новыми возможностями для развития детей. "Сегодня дети узнают новое не только в школе. Они учатся через книги, кино, технологии, творчество и спорт. Нам важно быть там, где детям действительно интересно, и помогать им открывать для себя что-то новое. Футбол объединяет детей и взрослых, учит работать в команде, ставить цели и добиваться результата", - заключил Тарабрин.
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40
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бизнес, россия, цска, вэб
Бизнес, РОССИЯ, ЦСКА, ВЭБ
17:53 12.10.2026
 
"Просвещение" и ПФК ЦСКА будут создавать книги и игры для юных болельщиков

"Просвещение" и ПФК ЦСКА будут создавать книги, игры и другие материалы для

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. "Просвещение" (группа ВЭБ.РФ) и профессиональный футбольный клуб (ПФК) ЦСКА объявили о начале партнерства, в рамках которого будут создавать книги, игры и другие материалы для юных болельщиков, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"В рамках сотрудничества "Просвещение" как образовательный партнер ПФК ЦСКА будет создавать книги, игры и другие материалы для юных болельщиков. Они помогут детям увидеть футбол не только как игру на поле, но и как целый мир со своими героями, профессиями, историей и традициями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что партнеры также планируют совместные образовательные мероприятия и активности для школьников и семей.
В рамках партнерства на "ВЭБ Арене" открылась детская интерактивная зона "Просвещения", где юные болельщики могут проверить свою меткость в игровых заданиях.
"В детском пространстве стадиона также представлены книги и развивающие игры "Просвещения". Зона будет работать во время домашних матчей ЦСКА, а ее наполнение планируется обновлять, предлагая детям новые занятия и игры", - уточняется в материалах.
Пресс-служба также приводит слова заместителя председателя ВЭБ.РФ, руководителя АО "Просвещение" Александра Тарабрина, который считает, что такое партнерство позволит соединить интерес к футболу с новыми возможностями для развития детей.
"Сегодня дети узнают новое не только в школе. Они учатся через книги, кино, технологии, творчество и спорт. Нам важно быть там, где детям действительно интересно, и помогать им открывать для себя что-то новое. Футбол объединяет детей и взрослых, учит работать в команде, ставить цели и добиваться результата", - заключил Тарабрин.
 
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