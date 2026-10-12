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Лихачев назвал пуск реактора энергоблока АЭС "Руппур" большим достижением - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Лихачев назвал пуск реактора энергоблока АЭС "Руппур" большим достижением
Лихачев назвал пуск реактора энергоблока АЭС "Руппур" большим достижением - 12.10.2026, ПРАЙМ
Лихачев назвал пуск реактора энергоблока АЭС "Руппур" большим достижением
Пуск ядерного реактора построенного с участием России первого энергоблока АЭС "Руппур" в Бангладеш стал большим достижением всей команды этого проекта, заявил... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T20:25+0300
2026-10-12T20:29+0300
россия
мировая экономика
бангладеш
алексей лихачев
аэс "руппур"
росатом
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Пуск ядерного реактора построенного с участием России первого энергоблока АЭС "Руппур" в Бангладеш стал большим достижением всей команды этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Реактор первого энергоблока №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш (генеральный подрядчик и генеральный проектировщик проекта – инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") выведен на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ). Это значит, что пуск реактора прошел успешно, и в его активной зоне идет самоподдерживающаяся управляемая цепная ядерная реакция. "Выход на МКУ – важная веха в реализации проекта сооружения первого энергоблока АЭС "Руппур" и большое достижение всей команды проекта. По результатам успешного завершения этого этапа энергоблок будет подготовлен к этапу энергетического пуска и последующему включению в энергосистему Бангладеш. Рассчитываем, что это произойдет до конца ноября", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом". Как подчеркнул "Росатом", все технологические операции выполнены в соответствии с проектными требованиями и программой пуска под контролем специалистов эксплуатирующей организации, генерального проектировщика, регулирующего органа и научного руководителя - Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". "Реализация проекта АЭС "Руппур" способствует укреплению энергетической безопасности Бангладеш, развитию национальной энергетической инфраструктуры и обеспечению страны надежным источником экологически чистой электроэнергии. Успешный выход первого энергоблока на минимально контролируемый уровень мощности стал результатом слаженной работы российских и бангладешских специалистов, участвующих в реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов страны", - говорится в сообщении. Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по передовому российскому проекту в 160 километрах от столицы Дакки.
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россия, мировая экономика, бангладеш, алексей лихачев, аэс "руппур", росатом
РОССИЯ, Мировая экономика, Бангладеш, Алексей Лихачев, АЭС "Руппур", Росатом
20:25 12.10.2026 (обновлено: 20:29 12.10.2026)
 
Лихачев назвал пуск реактора энергоблока АЭС "Руппур" большим достижением

Лихачев назвал пуск реактора энергоблока №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш большим достижением

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Пуск ядерного реактора построенного с участием России первого энергоблока АЭС "Руппур" в Бангладеш стал большим достижением всей команды этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Реактор первого энергоблока №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш (генеральный подрядчик и генеральный проектировщик проекта – инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") выведен на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ). Это значит, что пуск реактора прошел успешно, и в его активной зоне идет самоподдерживающаяся управляемая цепная ядерная реакция.
"Выход на МКУ – важная веха в реализации проекта сооружения первого энергоблока АЭС "Руппур" и большое достижение всей команды проекта. По результатам успешного завершения этого этапа энергоблок будет подготовлен к этапу энергетического пуска и последующему включению в энергосистему Бангладеш. Рассчитываем, что это произойдет до конца ноября", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом".
Как подчеркнул "Росатом", все технологические операции выполнены в соответствии с проектными требованиями и программой пуска под контролем специалистов эксплуатирующей организации, генерального проектировщика, регулирующего органа и научного руководителя - Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".
"Реализация проекта АЭС "Руппур" способствует укреплению энергетической безопасности Бангладеш, развитию национальной энергетической инфраструктуры и обеспечению страны надежным источником экологически чистой электроэнергии. Успешный выход первого энергоблока на минимально контролируемый уровень мощности стал результатом слаженной работы российских и бангладешских специалистов, участвующих в реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов страны", - говорится в сообщении.
Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по передовому российскому проекту в 160 километрах от столицы Дакки.
 
РОССИЯМировая экономикаБангладешАлексей ЛихачевАЭС "Руппур"Росатом
 
 
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