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Лихачев назвал пуск реактора энергоблока АЭС "Руппур" большим достижением

Лихачев назвал пуск реактора энергоблока АЭС "Руппур" большим достижением - 12.10.2026, ПРАЙМ

Лихачев назвал пуск реактора энергоблока АЭС "Руппур" большим достижением

Пуск ядерного реактора построенного с участием России первого энергоблока АЭС "Руппур" в Бангладеш стал большим достижением всей команды этого проекта, заявил... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T20:25+0300

2026-10-12T20:25+0300

2026-10-12T20:29+0300

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росатом

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Пуск ядерного реактора построенного с участием России первого энергоблока АЭС "Руппур" в Бангладеш стал большим достижением всей команды этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Реактор первого энергоблока №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш (генеральный подрядчик и генеральный проектировщик проекта – инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") выведен на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ). Это значит, что пуск реактора прошел успешно, и в его активной зоне идет самоподдерживающаяся управляемая цепная ядерная реакция. "Выход на МКУ – важная веха в реализации проекта сооружения первого энергоблока АЭС "Руппур" и большое достижение всей команды проекта. По результатам успешного завершения этого этапа энергоблок будет подготовлен к этапу энергетического пуска и последующему включению в энергосистему Бангладеш. Рассчитываем, что это произойдет до конца ноября", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом". Как подчеркнул "Росатом", все технологические операции выполнены в соответствии с проектными требованиями и программой пуска под контролем специалистов эксплуатирующей организации, генерального проектировщика, регулирующего органа и научного руководителя - Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". "Реализация проекта АЭС "Руппур" способствует укреплению энергетической безопасности Бангладеш, развитию национальной энергетической инфраструктуры и обеспечению страны надежным источником экологически чистой электроэнергии. Успешный выход первого энергоблока на минимально контролируемый уровень мощности стал результатом слаженной работы российских и бангладешских специалистов, участвующих в реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов страны", - говорится в сообщении. Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по передовому российскому проекту в 160 километрах от столицы Дакки.

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россия, мировая экономика, бангладеш, алексей лихачев, аэс "руппур", росатом