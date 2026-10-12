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Лихачев назвал пуск реактора энергоблока АЭС "Руппур" большим достижением
Лихачев назвал пуск реактора энергоблока АЭС "Руппур" большим достижением - 12.10.2026, ПРАЙМ
Лихачев назвал пуск реактора энергоблока АЭС "Руппур" большим достижением
Пуск ядерного реактора построенного с участием России первого энергоблока АЭС "Руппур" в Бангладеш стал большим достижением всей команды этого проекта, заявил... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T20:25+0300
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Пуск ядерного реактора построенного с участием России первого энергоблока АЭС "Руппур" в Бангладеш стал большим достижением всей команды этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Реактор первого энергоблока №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш (генеральный подрядчик и генеральный проектировщик проекта – инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") выведен на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ). Это значит, что пуск реактора прошел успешно, и в его активной зоне идет самоподдерживающаяся управляемая цепная ядерная реакция. "Выход на МКУ – важная веха в реализации проекта сооружения первого энергоблока АЭС "Руппур" и большое достижение всей команды проекта. По результатам успешного завершения этого этапа энергоблок будет подготовлен к этапу энергетического пуска и последующему включению в энергосистему Бангладеш. Рассчитываем, что это произойдет до конца ноября", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом". Как подчеркнул "Росатом", все технологические операции выполнены в соответствии с проектными требованиями и программой пуска под контролем специалистов эксплуатирующей организации, генерального проектировщика, регулирующего органа и научного руководителя - Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". "Реализация проекта АЭС "Руппур" способствует укреплению энергетической безопасности Бангладеш, развитию национальной энергетической инфраструктуры и обеспечению страны надежным источником экологически чистой электроэнергии. Успешный выход первого энергоблока на минимально контролируемый уровень мощности стал результатом слаженной работы российских и бангладешских специалистов, участвующих в реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов страны", - говорится в сообщении. Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по передовому российскому проекту в 160 километрах от столицы Дакки.
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россия, мировая экономика, бангладеш, алексей лихачев, аэс "руппур", росатом
РОССИЯ, Мировая экономика, Бангладеш, Алексей Лихачев, АЭС "Руппур", Росатом
Лихачев назвал пуск реактора энергоблока АЭС "Руппур" большим достижением
Лихачев назвал пуск реактора энергоблока №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш большим достижением
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Пуск ядерного реактора построенного с участием России первого энергоблока АЭС "Руппур" в Бангладеш стал большим достижением всей команды этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Реактор первого энергоблока №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш (генеральный подрядчик и генеральный проектировщик проекта – инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") выведен на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ). Это значит, что пуск реактора прошел успешно, и в его активной зоне идет самоподдерживающаяся управляемая цепная ядерная реакция.
"Выход на МКУ – важная веха в реализации проекта сооружения первого энергоблока АЭС "Руппур" и большое достижение всей команды проекта. По результатам успешного завершения этого этапа энергоблок будет подготовлен к этапу энергетического пуска и последующему включению в энергосистему Бангладеш. Рассчитываем, что это произойдет до конца ноября", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом".
Как подчеркнул "Росатом", все технологические операции выполнены в соответствии с проектными требованиями и программой пуска под контролем специалистов эксплуатирующей организации, генерального проектировщика, регулирующего органа и научного руководителя - Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".
"Реализация проекта АЭС "Руппур" способствует укреплению энергетической безопасности Бангладеш, развитию национальной энергетической инфраструктуры и обеспечению страны надежным источником экологически чистой электроэнергии. Успешный выход первого энергоблока на минимально контролируемый уровень мощности стал результатом слаженной работы российских и бангладешских специалистов, участвующих в реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов страны", - говорится в сообщении.
Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по передовому российскому проекту в 160 километрах от столицы Дакки.