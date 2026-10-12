https://1prime.ru/20261012/putin-874145923.html
Песков: Путин в понедельник примет председателя "Деловой России" Репика
Песков: Путин в понедельник примет председателя "Деловой России" Репика - 12.10.2026, ПРАЙМ
Песков: Путин в понедельник примет председателя "Деловой России" Репика
Президент России Владимир Путин в понедельник примет председателя "Деловой России" Алексея Репика, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T13:01+0300
2026-10-12T13:01+0300
2026-10-12T13:01+0300
россия
газ
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник примет председателя "Деловой России" Алексея Репика, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент примет председателя "Деловой России" Алексея Репика", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента РФ назвал "Деловую Россию" важным бизнес-объединением, которое объединяет, большое количество компаний, представителей среднего и крупного бизнеса. Другие встречи Путина, как отметил Песков, будут непубличными.
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россия, газ, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, Газ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков: Путин в понедельник примет председателя "Деловой России" Репика
Песков: Путин примет главу "Деловой России" Репика, объединяющей крупный бизнес