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Путин встретился с председателем "Деловой России" Репиком
Путин встретился с председателем "Деловой России" Репиком - 12.10.2026, ПРАЙМ
Путин встретился с председателем "Деловой России" Репиком
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретился в Кремле с председателем "Деловой России" Алексеем Репиком. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T13:42+0300
2026-10-12T13:42+0300
2026-10-12T13:42+0300
россия
мировая экономика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретился в Кремле с председателем "Деловой России" Алексеем Репиком.
Ранее о встрече сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что Репик доложит главе государства о подготовке съезда, посвященного 25-летию организации.
Предыдущая встреча президента с Репиком состоялась в мае 2025 года. Тогда глава "Деловой России" рассказал Путину о развитии отрасли электронной коммерции. Кроме того, Репик также представил президенту анализ возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран с учетом интересов российских инвесторов.
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россия, мировая экономика, владимир путин, дмитрий песков
РОССИЯ, Мировая экономика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретился в Кремле с председателем "Деловой России" Алексеем Репиком.
Ранее о встрече сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что Репик доложит главе государства о подготовке съезда, посвященного 25-летию организации.
Предыдущая встреча президента с Репиком состоялась в мае 2025 года. Тогда глава "Деловой России" рассказал Путину о развитии отрасли электронной коммерции. Кроме того, Репик также представил президенту анализ возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран с учетом интересов российских инвесторов.