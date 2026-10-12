https://1prime.ru/20261012/putin-874147725.html

Путин встретился с председателем "Деловой России" Репиком

Путин встретился с председателем "Деловой России" Репиком - 12.10.2026, ПРАЙМ

Путин встретился с председателем "Деловой России" Репиком

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретился в Кремле с председателем "Деловой России" Алексеем Репиком. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T13:42+0300

2026-10-12T13:42+0300

2026-10-12T13:42+0300

россия

мировая экономика

владимир путин

дмитрий песков

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874147725.jpg?1791801724

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретился в Кремле с председателем "Деловой России" Алексеем Репиком. Ранее о встрече сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что Репик доложит главе государства о подготовке съезда, посвященного 25-летию организации. Предыдущая встреча президента с Репиком состоялась в мае 2025 года. Тогда глава "Деловой России" рассказал Путину о развитии отрасли электронной коммерции. Кроме того, Репик также представил президенту анализ возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран с учетом интересов российских инвесторов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, владимир путин, дмитрий песков