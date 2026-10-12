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Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию граждан Вьетнама

Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию граждан Вьетнама - 12.10.2026, ПРАЙМ

Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию граждан Вьетнама

Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда до 15 октября 2027 года в РФ граждан Вьетнама на срок до 30 дней, соответствующий указ | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T18:03+0300

2026-10-12T18:03+0300

2026-10-12T18:09+0300

россия

вьетнам

владимир путин

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда до 15 октября 2027 года в РФ граждан Вьетнама на срок до 30 дней, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее Путин заявлял, что Россия работает над тем, чтобы в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама."Установить, что до 15 октября 2027 года включительно граждане Социалистической Республики Вьетнам вправе осуществлять въезд в РФ и пребывать в РФ не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, а также осуществлять транзитный проезд через территорию РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании общегражданского паспорта гражданина Социалистической Республики Вьетнам", - говорится в документе.Настоящий указ вступает в силу с четверга.

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россия, вьетнам, владимир путин