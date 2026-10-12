https://1prime.ru/20261012/raspisanie-874158850.html

Расписание поездов МЦД-1 изменится с 16 по 18 октября

Расписание поездов МЦД-1 изменится с 16 по 18 октября - 12.10.2026, ПРАЙМ

Расписание поездов МЦД-1 изменится с 16 по 18 октября

Расписание поездов первого Московского центрального диаметра изменится с 16 по 18 октября, корректировки затронут Савеловское и Белорусское направления железной | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T18:05+0300

2026-10-12T18:05+0300

2026-10-12T18:05+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Расписание поездов первого Московского центрального диаметра изменится с 16 по 18 октября, корректировки затронут Савеловское и Белорусское направления железной дороги, а также рейсы "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С 22.00 16 октября до 16.00 18 октября значительно изменится расписание поездов первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Корректировки затронут Савеловское и Белорусское направления железной дороги, а также рейсы "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево". Это связано с модернизацией железнодорожных путей в районе станции "Лианозово" МЦД-1", - говорится в сообщении. Так, на Савеловском направлении интервалы движения поездов увеличатся до одного часа 15 минут. Часть составов будет курсировать по укороченным маршрутам. Со стороны Лобни в направлении центра поезда будут следовать до станции "Марк" МЦД-1 и отправляться от нее, а со стороны Одинцово - до станций "Белорусская", "Дегунино", "Бескудниково" или "Марк" МЦД-1 и обратно. Некоторые пригородные поезда дальнего следования будут начинать и заканчивать маршруты на станции "Лобня" МЦД-1. На участке Лобня - Марк назначат дополнительные поезда с остановками на станциях "Лобня", "Долгопрудная" и "Марк" МЦД-1. При этом между "Лобней" и "Бескудниково" составы будут курсировать в обе стороны по одному пути: в ночь с 16 на 17 октября - по пути в направлении Лобни, а с 17 на 18 октября - в направлении Одинцово. В выходные для пассажиров пустят компенсационные автобусы большей вместимости. Они будут курсировать от станции "Лобня" МЦД-1 через "Долгопрудную" до станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро и одноименной станции МЦД-1 и обратно. Остановки предусмотрены только в этих трех пунктах, посадка будет проходить на ближайших к станциям остановках общественного транспорта. Кроме того, на Белорусском направлении интервалы движения некоторых поездов частично увеличатся до 20 минут. Часть составов проследует без остановок на станциях "Беговая" и "Москва-Сити" МЦД-1. Изменения также затронут поезда "Аэроэкспресса" до аэропорта "Шереметьево". Вечером 16 октября отменят несколько рейсов, а 17 и 18 октября - большинство дневных и часть вечерних отправлений. После 16.00 18 октября поезда начнут курсировать по расписанию. На время ограничений компания "Аэроэкспресс" увеличит количество автобусов до аэропорта. Для планирования поездки стоит учесть, что маршрут № 1195 следует от станции метро "Ховрино" до терминалов B и C, а № 1195d — до терминала D. Уточнить расписание автобусов и поездов можно на сайте. "На станциях и в поездах организуют аудиоинформирование, а также разместят плакаты с альтернативными маршрутами проезда", - заключается в сообщении.

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бизнес, россия, лобня, аэроэкспресс, аэропорт шереметьево