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Решетников назвал условие смягчения денежно-кредитных условий

Решетников назвал условие смягчения денежно-кредитных условий - 12.10.2026, ПРАЙМ

Решетников назвал условие смягчения денежно-кредитных условий

Возможности смягчения денежно-кредитных условий в России будут зависеть от устойчивости замедления инфляции, заявил министр экономического развития Максим... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T12:26+0300

2026-10-12T12:26+0300

2026-10-12T12:26+0300

финансы

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Возможности смягчения денежно-кредитных условий в России будут зависеть от устойчивости замедления инфляции, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "В прогнозе заложено возвращение инфляции к целевому уровню, согласно прогнозу Банка России – 4% к концу 2027 года. Возможности смягчения денежно-кредитных условий будут зависеть от устойчивости замедления инфляции", - сказал Решетников, представляя в понедельник на заседании бюджетного комитета в Госдуме прогноз социально-экономического развития России на 2026-2029 годы.

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финансы, банки, россия, максим решетников, банк россии, госдума