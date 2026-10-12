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Решетников назвал условие смягчения денежно-кредитных условий
Решетников назвал условие смягчения денежно-кредитных условий - 12.10.2026, ПРАЙМ
Решетников назвал условие смягчения денежно-кредитных условий
Возможности смягчения денежно-кредитных условий в России будут зависеть от устойчивости замедления инфляции, заявил министр экономического развития Максим... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T12:26+0300
2026-10-12T12:26+0300
2026-10-12T12:26+0300
финансы
банки
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максим решетников
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госдума
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Возможности смягчения денежно-кредитных условий в России будут зависеть от устойчивости замедления инфляции, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "В прогнозе заложено возвращение инфляции к целевому уровню, согласно прогнозу Банка России – 4% к концу 2027 года. Возможности смягчения денежно-кредитных условий будут зависеть от устойчивости замедления инфляции", - сказал Решетников, представляя в понедельник на заседании бюджетного комитета в Госдуме прогноз социально-экономического развития России на 2026-2029 годы.
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финансы, банки, россия, максим решетников, банк россии, госдума
Финансы, Банки, РОССИЯ, Максим Решетников, Банк России, Госдума
Решетников назвал условие смягчения денежно-кредитных условий
Глава МЭР Решетников: смягчение денежно-кредитных условий зависит от устойчивости инфляции