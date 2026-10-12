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Всемирный продовольственный форум откроется в Риме - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Всемирный продовольственный форум откроется в Риме
Всемирный продовольственный форум откроется в Риме - 12.10.2026, ПРАЙМ
Всемирный продовольственный форум откроется в Риме
Всемирный продовольственный форум откроется в понедельник в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме и пройдет до 16... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T00:25+0300
2026-10-12T00:25+0300
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РИМ, 12 окт - ПРАЙМ. Всемирный продовольственный форум откроется в понедельник в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме и пройдет до 16 октября, передает корреспондент РИА Новости. Тема форума и Всемирного дня продовольствия в этом году - "Инновации сегодня для продовольствия завтра". Форум объединит мировых лидеров, представителей органов власти, молодежь, коренные народы, ученых, фермеров, инвесторов и новаторов для обсуждения путей преобразования агропродовольственных систем и обеспечения устойчивого будущего без голода. Программа World Food Forum (WFF) организована вокруг трех основных направлений: молодежных инициатив, науки и инноваций, а также инвестиций в рамках инициативы Hand-in-Hand. Она включает дискуссии на высоком уровне, консультации, презентации проектов, встречи инвесторов и разработчиков, выставки и культурные мероприятия. На церемонии открытия в понедельник выступит генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. Среди заявленных высокопоставленных участников - король Лесото Летсие III, президенты Анголы, Боливии и Доминиканской Республики, а также уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес. Также запланированы видеообращения ряда глав государств и правительств, в том числе премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Российскую делегацию на международном мероприятии возглавит замглавы МИД РФ Александр Алимов. В рамках мероприятий форума в римском Большом цирке открылась вторая международная выставка ФАО "От семян до продуктов питания". Около 300 участников из более чем 140 стран представили 400 видов сельскохозяйственной продукции и свыше 40 инновационных разработок. В программе также кулинарные шоу с участием 30 шеф-поваров, дискуссии, мастер-классы и культурные выступления. В четверг ФАО проведет церемонию чествования 100 женщин, внесших выдающийся вклад в развитие сельского хозяйства, продовольственных систем и сельских территорий. Главным событием заключительного дня, 16 октября, станет церемония Всемирного дня продовольствия в штаб-квартире ФАО.
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сельское хозяйство, мировая экономика, ангола, боливия, венесуэла, фао, мид рф, мид
Сельское хозяйство, Мировая экономика, АНГОЛА, БОЛИВИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ФАО, МИД РФ, МИД
00:25 12.10.2026
 
Всемирный продовольственный форум откроется в Риме

Всемирный продовольственный форум откроется в Риме и пройдет до 16 октября

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РИМ, 12 окт - ПРАЙМ. Всемирный продовольственный форум откроется в понедельник в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме и пройдет до 16 октября, передает корреспондент РИА Новости.
Тема форума и Всемирного дня продовольствия в этом году - "Инновации сегодня для продовольствия завтра".
Форум объединит мировых лидеров, представителей органов власти, молодежь, коренные народы, ученых, фермеров, инвесторов и новаторов для обсуждения путей преобразования агропродовольственных систем и обеспечения устойчивого будущего без голода.
Программа World Food Forum (WFF) организована вокруг трех основных направлений: молодежных инициатив, науки и инноваций, а также инвестиций в рамках инициативы Hand-in-Hand. Она включает дискуссии на высоком уровне, консультации, презентации проектов, встречи инвесторов и разработчиков, выставки и культурные мероприятия.
На церемонии открытия в понедельник выступит генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. Среди заявленных высокопоставленных участников - король Лесото Летсие III, президенты Анголы, Боливии и Доминиканской Республики, а также уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес. Также запланированы видеообращения ряда глав государств и правительств, в том числе премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
Российскую делегацию на международном мероприятии возглавит замглавы МИД РФ Александр Алимов.
В рамках мероприятий форума в римском Большом цирке открылась вторая международная выставка ФАО "От семян до продуктов питания". Около 300 участников из более чем 140 стран представили 400 видов сельскохозяйственной продукции и свыше 40 инновационных разработок. В программе также кулинарные шоу с участием 30 шеф-поваров, дискуссии, мастер-классы и культурные выступления.
В четверг ФАО проведет церемонию чествования 100 женщин, внесших выдающийся вклад в развитие сельского хозяйства, продовольственных систем и сельских территорий.
Главным событием заключительного дня, 16 октября, станет церемония Всемирного дня продовольствия в штаб-квартире ФАО.
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаАНГОЛАБОЛИВИЯВЕНЕСУЭЛАФАОМИД РФМИД
 
 
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