https://1prime.ru/20261012/rosatom-874155843.html

"Росатом" оснастил электронным "мозгом" АЭС "Руппур" в Бангладеш

"Росатом" оснастил электронным "мозгом" АЭС "Руппур" в Бангладеш - 12.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" оснастил электронным "мозгом" АЭС "Руппур" в Бангладеш

"Росатом" завершил оснащение строящейся с участием РФ АЭС "Руппур" в Бангладеш системами автоматического управления энергоблоками, сообщила российская атомная... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T16:43+0300

2026-10-12T16:43+0300

2026-10-12T16:45+0300

россия

бангладеш

алексей лихачев

росатом

аэс "руппур"

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874155843.jpg?1791812728

МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. "Росатом" завершил оснащение строящейся с участием РФ АЭС "Руппур" в Бангладеш системами автоматического управления энергоблоками, сообщила российская атомная госкорпорация. "АО "Росатом Автоматизированные системы управления" (АО "РАСУ", дивизион "Автоматизированные системы управления и электротехника" госкорпорации "Росатом") завершило оснащение первого и второго энергоблоков АЭС "Руппур" автоматизированными системами управления технологическими процессами (АСУ ТП)", - говорится в сообщении. В состав АСУ ТП, поставленных на первую атомную станцию в Бангладеш, входят программно-технические комплексы контроля, управления и обеспечения безопасности технологических процессов. Это порядка 20 тысяч единиц оборудования для 43 систем. Они обеспечат контроль более 7 тысяч технологических параметров, в том числе стабильности работы реакторной установки. В составе "мозга" энергоблоков АЭС будет использоваться электронный помощник– система информационной поддержки оператора (СИПО), созданная АО "РАСУ" на базе цифрового двойника энергоблока. Система уже интегрирована и участвует в пусковых операциях энергоблока №1 ЭС "Руппур", ее также установят на энергоблоке № 2. Она обобщает разрозненную технологическую информацию, представляя ее в удобной для восприятия форме, что делает работу операторов более удобной и эффективной. СИПО анализирует показатели от 360 технологических систем, выявляет отклонения и в форме подсказок дает оператору рекомендации по выбору более чем из 80 инструкций, включая противоаварийные. "АЭС "Руппур" – это не только крупнейший объект сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Бангладеш, но и наш флагман в использовании современных технологий автоматизации и управления", - подчеркнул генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приведены в сообщении. "Руппур" - первая зарубежная АЭС "Росатома", на которой внедрена система информационной поддержки оператора, подчеркнул Лихачев. "Использование системы позволяет увеличить скорость реагирования и снизить эксплуатационные издержки. Благодаря уникальной российской разработке, персонал пунктов управления энергоблоками получит надежного помощника", – пояснил глава "Росатома". Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по передовому российскому проекту в 160 километрах от столицы Дакки.

бангладеш

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бангладеш, алексей лихачев, росатом, аэс "руппур"