https://1prime.ru/20261012/rosatom-874160629.html
"Росатом" локализует сборку систем накопления энергии в Египте
"Росатом" локализует сборку систем накопления энергии в Египте - 12.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" локализует сборку систем накопления энергии в Египте
"Росатом" и египетская Teletech подписали соглашение о локализации сборки систем накопления энергии в Египте, сообщила пресс-служба топливного дивизиона... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T18:54+0300
2026-10-12T18:54+0300
2026-10-12T18:54+0300
египет
росатом
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. "Росатом" и египетская Teletech подписали соглашение о локализации сборки систем накопления энергии в Египте, сообщила пресс-служба топливного дивизиона российской атомной госкорпорации.
"Топливный дивизион "Росатома" (бизнес-направление "Накопители энергии") и египетская технологическая компания Telecom and Technology Co. (Teletech) подписали соглашение о создании мощностей для локальной сборки, обучении персонала и поэтапном расширении производства в Египте", - говорится в сообщении.
Сейчас в топливном дивизионе "Росатома" развивается полная цепочка производства накопителей энергии от изготовления электродов, ячеек, систем управления батареей и модулей до готовых тяговых аккумуляторов и стационарных систем накопления энергии.
"Сотрудничество "Росатома" с египетскими партнерами создаст платформу для развертывания в Египте современных решений по накоплению энергии в электроэнергетике, телекоммуникациях, центрах обработки данных, нефтегазовой отрасли и других промышленных применениях", - отметили в пресс-службе.
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египет, росатом
"Росатом" локализует сборку систем накопления энергии в Египте
"Росатом" и Teletech договорились о локализации сборки систем накопления энергии в Египте
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. "Росатом" и египетская Teletech подписали соглашение о локализации сборки систем накопления энергии в Египте, сообщила пресс-служба топливного дивизиона российской атомной госкорпорации.
"Топливный дивизион "Росатома" (бизнес-направление "Накопители энергии") и египетская технологическая компания Telecom and Technology Co. (Teletech) подписали соглашение о создании мощностей для локальной сборки, обучении персонала и поэтапном расширении производства в Египте", - говорится в сообщении.
Сейчас в топливном дивизионе "Росатома" развивается полная цепочка производства накопителей энергии от изготовления электродов, ячеек, систем управления батареей и модулей до готовых тяговых аккумуляторов и стационарных систем накопления энергии.
"Сотрудничество "Росатома" с египетскими партнерами создаст платформу для развертывания в Египте современных решений по накоплению энергии в электроэнергетике, телекоммуникациях, центрах обработки данных, нефтегазовой отрасли и других промышленных применениях", - отметили в пресс-службе.