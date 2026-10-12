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"Росатом" локализует сборку систем накопления энергии в Египте

"Росатом" локализует сборку систем накопления энергии в Египте - 12.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" локализует сборку систем накопления энергии в Египте

"Росатом" и египетская Teletech подписали соглашение о локализации сборки систем накопления энергии в Египте, сообщила пресс-служба топливного дивизиона... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T18:54+0300

2026-10-12T18:54+0300

2026-10-12T18:54+0300

египет

росатом

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. "Росатом" и египетская Teletech подписали соглашение о локализации сборки систем накопления энергии в Египте, сообщила пресс-служба топливного дивизиона российской атомной госкорпорации. "Топливный дивизион "Росатома" (бизнес-направление "Накопители энергии") и египетская технологическая компания Telecom and Technology Co. (Teletech) подписали соглашение о создании мощностей для локальной сборки, обучении персонала и поэтапном расширении производства в Египте", - говорится в сообщении. Сейчас в топливном дивизионе "Росатома" развивается полная цепочка производства накопителей энергии от изготовления электродов, ячеек, систем управления батареей и модулей до готовых тяговых аккумуляторов и стационарных систем накопления энергии. "Сотрудничество "Росатома" с египетскими партнерами создаст платформу для развертывания в Египте современных решений по накоплению энергии в электроэнергетике, телекоммуникациях, центрах обработки данных, нефтегазовой отрасли и других промышленных применениях", - отметили в пресс-службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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египет, росатом