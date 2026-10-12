https://1prime.ru/20261012/rossija-874134937.html

В России выросло число специалистов с высшим образованием

В России выросло число специалистов с высшим образованием - 12.10.2026, ПРАЙМ

В России выросло число специалистов с высшим образованием

Число специалистов с высшим образованием, которые работают в России по профилю подготовки, увеличилось, особенно в экономической, педагогической и медицинской... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T03:29+0300

2026-10-12T03:29+0300

2026-10-12T03:29+0300

общество

россия

ведомости

ранхигс

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Число специалистов с высшим образованием, которые работают в России по профилю подготовки, увеличилось, особенно в экономической, педагогической и медицинской сферах, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование РАНХиГС. "Специалисты с высшим образованием все чаще сосредоточены в отдельных отраслях экономики. Средний коэффициент отраслевой концентрации, отражающий максимальную долю специалистов одного направления подготовки, работающих в одной отрасли, увеличился с 39% в 2020 году почти до 45% в 2025 году", - пишет газета со ссылкой на исследование. Исследователи уточняют, что в здравоохранении и социальных услугах в 2025 году работал 91% специалистов с образованием по направлению "Клиническая медицина", а в сфере образования - 74% специалистов, которые получили педагогическую подготовку. "В 2020-2025 годах доля педагогов, работающих в образовании, выросла с 65 до 74%. Среди специалистов по технологиям материалов концентрация в одной отрасли увеличилась с 56 до 68%. Среди специалистов в области строительства показатель вырос с 50 до 62%, а в химических технологиях - с 48 до 59%", - пишут "Ведомости". Помимо экономической, медицинской и педагогической сфер, доля получивших образование и работающих по профилю подготовки выросла и в области информационных технологий. Количество людей, получивших образование по направлению "Компьютерные и информационные науки" и работающих в этой сфере, составило 49% в 2025 году по сравнению с 37% в 2020 году. При этом процент неработающих специалистов в России уменьшился за пять лет с 10% до 5,6%. Авторы исследования РАНХиГС прогнозируют, что к 2030 году этот показатель может снизиться до 4,5%. Наиболее высокие показатели незанятости специалистов в зависимости от полученного образования характерны для гуманитарных направлений, экономики и управления, юриспруденции. Меньше всего незанятых по профилю подготовки работников - среди специалистов в области медицины, инженерии, информационных технологий, обороны и безопасности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, ведомости, ранхигс