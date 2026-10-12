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Страховые пенсии в России в 2027 году проиндексируют дважды
Страховые пенсии в России в 2027 году проиндексируют дважды - 12.10.2026, ПРАЙМ
Страховые пенсии в России в 2027 году проиндексируют дважды
Страховые пенсии в России в 2027 году будут проиндексированы дважды: с 1 февраля по уровню инфляции, которая сложится в 2026 году, а с 1 апреля – в соответствии | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T12:53+0300
2026-10-12T12:53+0300
2026-10-12T12:53+0300
россия
антон силуанов
госдума
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Страховые пенсии в России в 2027 году будут проиндексированы дважды: с 1 февраля по уровню инфляции, которая сложится в 2026 году, а с 1 апреля – в соответствии с прогнозируемым ростом зарплат в России, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Страховые пенсии будут проиндексированы дважды: с февраля на уровень инфляции – это 6,8%, а с апреля на 3,3% – это те размеры, на которые, как мы оцениваем, будет расти уровень заработных плат в экономике", - сказал министр.
Средний размер пенсии по старости на конец следующего года, по его словам, составит 29 тысяч 924 рубля.
Также в следующем году будут проиндексированы размер прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда в России. Прожиточный минимум составит в следующем году 20 тысяч 227 рублей, а МРОТ – 28 тысяч 935 рублей.
"Это позволит обеспечить задачу, поставленную президентом – выходу МРОТ к 2030 году к размеру 35 тысяч рублей", - отметил Силуанов.
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россия, антон силуанов, госдума
РОССИЯ, Антон Силуанов, Госдума
Страховые пенсии в России в 2027 году проиндексируют дважды
Силуанов: страховые пенсии в России в 2027 году проиндексируют дважды
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Страховые пенсии в России в 2027 году будут проиндексированы дважды: с 1 февраля по уровню инфляции, которая сложится в 2026 году, а с 1 апреля – в соответствии с прогнозируемым ростом зарплат в России, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Страховые пенсии будут проиндексированы дважды: с февраля на уровень инфляции – это 6,8%, а с апреля на 3,3% – это те размеры, на которые, как мы оцениваем, будет расти уровень заработных плат в экономике", - сказал министр.
Средний размер пенсии по старости на конец следующего года, по его словам, составит 29 тысяч 924 рубля.
Также в следующем году будут проиндексированы размер прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда в России. Прожиточный минимум составит в следующем году 20 тысяч 227 рублей, а МРОТ – 28 тысяч 935 рублей.
"Это позволит обеспечить задачу, поставленную президентом – выходу МРОТ к 2030 году к размеру 35 тысяч рублей", - отметил Силуанов.