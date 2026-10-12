https://1prime.ru/20261012/rossija-874154049.html

Россия наращивает производство оборудования для ТЭК, заявил Мишустин

Россия наращивает производство оборудования для ТЭК, заявил Мишустин - 12.10.2026, ПРАЙМ

Россия наращивает производство оборудования для ТЭК, заявил Мишустин

Россия ускоренными темпами наращивает производство оборудования для топливно-энергетического комплекса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T15:49+0300

2026-10-12T15:49+0300

2026-10-12T15:49+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Россия ускоренными темпами наращивает производство оборудования для топливно-энергетического комплекса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В понедельник глава правительства провел стратегическую сессию "Реализация национальных проектов техлидерства". По его словам, проект федерального бюджета России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов предусматривает около 2 триллионов рублей на достижение технологического лидерства страны. "Сегодня подробнее рассмотрим некоторые из направлений. Прежде всего, "Новые атомные и энергетические технологии", где идет ускоренное наращивание производства оборудования для ТЭК. На данный момент его объемы достигли почти триллиона рублей", - сказал Мишустин. Он добавил, что особое внимание в рамках этой работы уделяется инновационной инфраструктуре атомной отрасли. "Так, в Томской области строится реакторная установка на быстрых нейтронах. При этом ее полноразмерный учебный тренажер уже введен в эксплуатацию в этом году на площадке Сибирского химического комбината", - рассказал Мишустин.

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россия, газ, михаил мишустин