https://1prime.ru/20261012/rossija-874154049.html
Россия наращивает производство оборудования для ТЭК, заявил Мишустин
Россия наращивает производство оборудования для ТЭК, заявил Мишустин - 12.10.2026, ПРАЙМ
Россия наращивает производство оборудования для ТЭК, заявил Мишустин
Россия ускоренными темпами наращивает производство оборудования для топливно-энергетического комплекса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T15:49+0300
2026-10-12T15:49+0300
2026-10-12T15:49+0300
россия
газ
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874154049.jpg?1791809354
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Россия ускоренными темпами наращивает производство оборудования для топливно-энергетического комплекса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В понедельник глава правительства провел стратегическую сессию "Реализация национальных проектов техлидерства". По его словам, проект федерального бюджета России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов предусматривает около 2 триллионов рублей на достижение технологического лидерства страны.
"Сегодня подробнее рассмотрим некоторые из направлений. Прежде всего, "Новые атомные и энергетические технологии", где идет ускоренное наращивание производства оборудования для ТЭК. На данный момент его объемы достигли почти триллиона рублей", - сказал Мишустин.
Он добавил, что особое внимание в рамках этой работы уделяется инновационной инфраструктуре атомной отрасли. "Так, в Томской области строится реакторная установка на быстрых нейтронах. При этом ее полноразмерный учебный тренажер уже введен в эксплуатацию в этом году на площадке Сибирского химического комбината", - рассказал Мишустин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газ, михаил мишустин
РОССИЯ, Газ, Михаил Мишустин
Россия наращивает производство оборудования для ТЭК, заявил Мишустин
Мишустин: Россия ускоренными темпами наращивает производство оборудования для ТЭК
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Россия ускоренными темпами наращивает производство оборудования для топливно-энергетического комплекса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В понедельник глава правительства провел стратегическую сессию "Реализация национальных проектов техлидерства". По его словам, проект федерального бюджета России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов предусматривает около 2 триллионов рублей на достижение технологического лидерства страны.
"Сегодня подробнее рассмотрим некоторые из направлений. Прежде всего, "Новые атомные и энергетические технологии", где идет ускоренное наращивание производства оборудования для ТЭК. На данный момент его объемы достигли почти триллиона рублей", - сказал Мишустин.
Он добавил, что особое внимание в рамках этой работы уделяется инновационной инфраструктуре атомной отрасли. "Так, в Томской области строится реакторная установка на быстрых нейтронах. При этом ее полноразмерный учебный тренажер уже введен в эксплуатацию в этом году на площадке Сибирского химического комбината", - рассказал Мишустин.