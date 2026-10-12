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Россия наращивает производство оборудования для ТЭК, заявил Мишустин - 12.10.2026, ПРАЙМ
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Россия наращивает производство оборудования для ТЭК, заявил Мишустин
Россия наращивает производство оборудования для ТЭК, заявил Мишустин - 12.10.2026, ПРАЙМ
Россия наращивает производство оборудования для ТЭК, заявил Мишустин
Россия ускоренными темпами наращивает производство оборудования для топливно-энергетического комплекса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T15:49+0300
2026-10-12T15:49+0300
россия
газ
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874154049.jpg?1791809354
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Россия ускоренными темпами наращивает производство оборудования для топливно-энергетического комплекса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В понедельник глава правительства провел стратегическую сессию "Реализация национальных проектов техлидерства". По его словам, проект федерального бюджета России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов предусматривает около 2 триллионов рублей на достижение технологического лидерства страны. "Сегодня подробнее рассмотрим некоторые из направлений. Прежде всего, "Новые атомные и энергетические технологии", где идет ускоренное наращивание производства оборудования для ТЭК. На данный момент его объемы достигли почти триллиона рублей", - сказал Мишустин. Он добавил, что особое внимание в рамках этой работы уделяется инновационной инфраструктуре атомной отрасли. "Так, в Томской области строится реакторная установка на быстрых нейтронах. При этом ее полноразмерный учебный тренажер уже введен в эксплуатацию в этом году на площадке Сибирского химического комбината", - рассказал Мишустин.
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россия, газ, михаил мишустин
РОССИЯ, Газ, Михаил Мишустин
15:49 12.10.2026
 
Россия наращивает производство оборудования для ТЭК, заявил Мишустин

Мишустин: Россия ускоренными темпами наращивает производство оборудования для ТЭК

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Россия ускоренными темпами наращивает производство оборудования для топливно-энергетического комплекса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В понедельник глава правительства провел стратегическую сессию "Реализация национальных проектов техлидерства". По его словам, проект федерального бюджета России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов предусматривает около 2 триллионов рублей на достижение технологического лидерства страны.
"Сегодня подробнее рассмотрим некоторые из направлений. Прежде всего, "Новые атомные и энергетические технологии", где идет ускоренное наращивание производства оборудования для ТЭК. На данный момент его объемы достигли почти триллиона рублей", - сказал Мишустин.
Он добавил, что особое внимание в рамках этой работы уделяется инновационной инфраструктуре атомной отрасли. "Так, в Томской области строится реакторная установка на быстрых нейтронах. При этом ее полноразмерный учебный тренажер уже введен в эксплуатацию в этом году на площадке Сибирского химического комбината", - рассказал Мишустин.
 
РОССИЯГазМихаил Мишустин
 
 
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