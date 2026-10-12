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Посол России обсудил с властями турецкой Коньи сотрудничество в сфере АПК

Посол России обсудил с властями турецкой Коньи сотрудничество в сфере АПК - 12.10.2026, ПРАЙМ

Посол России обсудил с властями турецкой Коньи сотрудничество в сфере АПК

Россия и Турция обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сферах сельского хозяйства, агропромышленности и туризма в ходе встреч посла РФ Сергея... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T20:16+0300

2026-10-12T20:16+0300

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россия

мировая экономика

турция

москва

сергей вершинин

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АНКАРА, 12 окт – ПРАЙМ. Россия и Турция обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сферах сельского хозяйства, агропромышленности и туризма в ходе встреч посла РФ Сергея Вершинина с представителями властей турецкой провинции Конья. В ходе рабочего визита в понедельник российский посол провел встречи с губернатором провинции Ибрагимом Акыном и первым заместителем мэра Коньи Мустафой Узбашем. "Конья демонстрирует не только пример нынешнего продвинутого российско-турецкого сотрудничества, но и остается значимой страницей в истории защиты суверенитета и самостоятельного пути развития двух наших стран в 1920-х годах прошлого века", — отметил Вершинин, слова которого приводит пресс-служба российского диппредставительства. Стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего и регионального взаимодействия, представляющим взаимный интерес. Также Вершинин рассказал собеседникам о предстоящем 23–24 ноября в Москве Международном муниципальном форуме.

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россия, мировая экономика, турция, москва, сергей вершинин