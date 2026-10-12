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На капремонт школ в России будут направлять 67,1 миллиарда рублей в год

На капремонт школ в России будут направлять 67,1 миллиарда рублей в год - 12.10.2026, ПРАЙМ

На капремонт школ в России будут направлять 67,1 миллиарда рублей в год

По 67,1 миллиарда рублей в год планируется направлять на капитальный ремонт школ, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T21:46+0300

2026-10-12T21:46+0300

2026-10-12T21:47+0300

россия

минпросвещения

госдума

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. По 67,1 миллиарда рублей в год планируется направлять на капитальный ремонт школ, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. В Госдуме состоялось первое заседание Комитета по просвещению в новом составе. На заседании был рассмотрен проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. "На капитальный ремонт школ намерены направлять по 67,1 миллиарда рублей в год. На адресное строительство школ в небольших населенных пунктах предусмотрено 37,7 миллиарда рублей в 2027 году, 31,5 миллиарда рублей - в 2028 году и 34,1 миллиарда рублей - в 2029 году", - говорится в сообщении. Кроме того, в рамках нацпроекта "Семья" на 2027 год запланировано выделение 26,1 миллиарда рублей на строительство и капремонт детских садов.

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россия, минпросвещения, госдума