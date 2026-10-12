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Каждый четвертый россиянин копит на крупную покупку наличными

Каждый четвертый россиянин копит на крупную покупку наличными - 12.10.2026, ПРАЙМ

Каждый четвертый россиянин копит на крупную покупку наличными

Каждый четвертый россиянин для накопления на крупную покупку использует конверт с наличными, а каждый пятый - банковский счет или вклад, говорится в... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T01:16+0300

2026-10-12T01:16+0300

2026-10-12T01:16+0300

финансы

банки

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Каждый четвертый россиянин для накопления на крупную покупку использует конверт с наличными, а каждый пятый - банковский счет или вклад, говорится в исследовании "ЮMoney", которое есть у РИА Новости. "Привычные конверты все еще живы, и не только как ностальгия - 26% россиян откладывают нужную сумму наличными, еще 19% копят на счете или вкладе, почти четверть (23%) вообще не готовятся заранее и оплачивают крупную покупку с зарплаты, принимая решение в моменте", - посчитали аналитики, опросив 2 тысячи россиян. При этом 14% выбирают кредит или рассрочку, а 8% используют подушку безопасности. Оставшиеся 7% занимают у близких. Аналитики также выяснили, покупку от какой суммы россияне считают крупной. Так, для 38% крупная покупка начинается с 10 000 рублей, еще 31% называют порог в 30 000 рублей, для 17% это покупка на сумму от 70 000 рублей, а для 14% - от 150 000 рублей. Банковские карты сохраняют лидерство в способах оплаты крупных покупок – ими пользуются 36% россиян. Почти каждый четвертый (22%) оплачивает крупные покупки через Систему быстрых платежей, столько же – через электронный кошелек, а еще 17% платят наличными. При этом бонусы остаются массовым фактором выбора способа оплаты крупных трат. Так, 43% участников исследования отметили, что кешбэк и бонусы очень важны, и они стараются выбрать самый выгодный способ оплаты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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