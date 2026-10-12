https://1prime.ru/20261012/rosstandart-874146989.html
Росстандарт запретил выпуск грузовиков и моделей спецтехники из Китая
Росстандарт запретил выпуск грузовиков и моделей спецтехники из Китая - 12.10.2026, ПРАЙМ
Росстандарт запретил выпуск грузовиков и моделей спецтехники из Китая
Росстандарт запретил выпуск в обращение некоторых грузовиков и моделей спецтехники китайских марок Dongfeng, Foton, JAC и XCMG из-за несоответствия требованиям... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T13:26+0300
2026-10-12T13:26+0300
2026-10-12T13:26+0300
бизнес
росстандарт
dongfeng
kia
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Росстандарт запретил выпуск в обращение некоторых грузовиков и моделей спецтехники китайских марок Dongfeng, Foton, JAC и XCMG из-за несоответствия требованиям безопасности, сообщило ведомство.
"Ограничен выпуск в обращение на территории Российской Федерации колесных транспортных средств марок Dongfeng типа DFRZ-35, Foton типа 77N5BJ, XCMG типа XCT50G5-1S, XCA200G7-1S, JAC типа K7", - говорится в сообщении.
Уточняется, что такое решение принято по результатам проведенных внеплановых выездных проверок официальных представителей марок Dongfeng, Foton, XCMG и JAC.
Кроме того, аналогичные меры применяются в отношении заводов изготовителей специальных и специализированных транспортных средств следующих типов: 77ADJL (на базе транспортного средства JAC), SE27 (на базе транспортного средства KIA), TD-001 (на базе транспортного средства Shacman), N382a-A2 (на базе транспортного средства FAW), KFN332 (на базе транспортного средства Ford).
Ведомство уточняет, что у машин обнаружены несоответствия требованиям безопасности, в том числе в отношении их тормозных систем, выхлопов, наружных выступов, мест крепления ремней безопасности, защитных свойств кабин, внешнего и внутреннего шума транспортных средств.
Также обнаружены нарушения в оснащении устройствами вызова экстренных служб, освещения и световой сигнализации, а также в оснащении боковыми и задними защитными устройствами и другое.
"В настоящее время все представительства и заводы изготовители уже уведомили Росстандарт о том, что приостановили реализацию продукции, в отношении которой выявлены нарушения, а также начали разработку программ мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью граждан", - добавили в ведомстве.
Эти мероприятия будут проанализированы Росстандартом и, в случае их достаточности, согласованы, заключили в ведомстве.
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бизнес, росстандарт, dongfeng, kia
Бизнес, Росстандарт, DONGFENG, Kia
Росстандарт запретил выпуск грузовиков и моделей спецтехники из Китая
Росстандарт запретил выпуск в обращение грузовиков и моделей спецтехники из Китая
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Росстандарт запретил выпуск в обращение некоторых грузовиков и моделей спецтехники китайских марок Dongfeng, Foton, JAC и XCMG из-за несоответствия требованиям безопасности, сообщило ведомство.
"Ограничен выпуск в обращение на территории Российской Федерации колесных транспортных средств марок Dongfeng типа DFRZ-35, Foton типа 77N5BJ, XCMG типа XCT50G5-1S, XCA200G7-1S, JAC типа K7", - говорится в сообщении.
Уточняется, что такое решение принято по результатам проведенных внеплановых выездных проверок официальных представителей марок Dongfeng, Foton, XCMG и JAC.
Кроме того, аналогичные меры применяются в отношении заводов изготовителей специальных и специализированных транспортных средств следующих типов: 77ADJL (на базе транспортного средства JAC), SE27 (на базе транспортного средства KIA), TD-001 (на базе транспортного средства Shacman), N382a-A2 (на базе транспортного средства FAW), KFN332 (на базе транспортного средства Ford).
Ведомство уточняет, что у машин обнаружены несоответствия требованиям безопасности, в том числе в отношении их тормозных систем, выхлопов, наружных выступов, мест крепления ремней безопасности, защитных свойств кабин, внешнего и внутреннего шума транспортных средств.
Также обнаружены нарушения в оснащении устройствами вызова экстренных служб, освещения и световой сигнализации, а также в оснащении боковыми и задними защитными устройствами и другое.
"В настоящее время все представительства и заводы изготовители уже уведомили Росстандарт о том, что приостановили реализацию продукции, в отношении которой выявлены нарушения, а также начали разработку программ мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью граждан", - добавили в ведомстве.
Эти мероприятия будут проанализированы Росстандартом и, в случае их достаточности, согласованы, заключили в ведомстве.