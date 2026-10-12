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Российский авиапром рассчитывает только на себя, заявили в "Ростехе"
Российский авиапром рассчитывает только на себя, заявили в "Ростехе" - 12.10.2026, ПРАЙМ
Российский авиапром рассчитывает только на себя, заявили в "Ростехе"
Российский авиапром рассчитывает только на себя, лучше все делать самим, заявили РИА Новости в "Ростехе" на фоне введения новых санкций ЕС против российский... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T18:48+0300
2026-10-12T18:48+0300
2026-10-12T18:48+0300
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Российский авиапром рассчитывает только на себя, лучше все делать самим, заявили РИА Новости в "Ростехе" на фоне введения новых санкций ЕС против российский авиационной промышленности.
Ранее в понедельник ЕС внес в санкционные списки ряд институтов и организаций авиационной промышленности России, в том числе филиалы Объединенной авиастроительной корпорации.
"Лучше все делать самим, чем иметь дело с такими "партнерами", которые слово не держат и кинут при первом удобном случае. Сегодня наш авиапром рассчитывает исключительно на себя", - говорится в сообщении госкорпорации.
Европейские чиновники запрещают то, чего нет: ни поставок, ни совместных проектов, ничего больше нет, добавили в "Ростехе".
"И слава Богу", - подчеркнули в госкорпорации.
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бизнес, россия, ростех, ес
Бизнес, РОССИЯ, Ростех, ЕС
Российский авиапром рассчитывает только на себя, заявили в "Ростехе"
"Ростех": авиапром рассчитывает только на себя, лучше все делать самому
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Российский авиапром рассчитывает только на себя, лучше все делать самим, заявили РИА Новости в "Ростехе" на фоне введения новых санкций ЕС против российский авиационной промышленности.
Ранее в понедельник ЕС внес в санкционные списки ряд институтов и организаций авиационной промышленности России, в том числе филиалы Объединенной авиастроительной корпорации.
"Лучше все делать самим, чем иметь дело с такими "партнерами", которые слово не держат и кинут при первом удобном случае. Сегодня наш авиапром рассчитывает исключительно на себя", - говорится в сообщении госкорпорации.
Европейские чиновники запрещают то, чего нет: ни поставок, ни совместных проектов, ничего больше нет, добавили в "Ростехе".
"И слава Богу", - подчеркнули в госкорпорации.