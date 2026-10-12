Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский авиапром рассчитывает только на себя, заявили в "Ростехе" - 12.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261012/rosteha-874160003.html
Российский авиапром рассчитывает только на себя, заявили в "Ростехе"
Российский авиапром рассчитывает только на себя, заявили в "Ростехе" - 12.10.2026, ПРАЙМ
Российский авиапром рассчитывает только на себя, заявили в "Ростехе"
Российский авиапром рассчитывает только на себя, лучше все делать самим, заявили РИА Новости в "Ростехе" на фоне введения новых санкций ЕС против российский... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T18:48+0300
2026-10-12T18:48+0300
бизнес
россия
ростех
ес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874160003.jpg?1791820094
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Российский авиапром рассчитывает только на себя, лучше все делать самим, заявили РИА Новости в "Ростехе" на фоне введения новых санкций ЕС против российский авиационной промышленности. Ранее в понедельник ЕС внес в санкционные списки ряд институтов и организаций авиационной промышленности России, в том числе филиалы Объединенной авиастроительной корпорации. "Лучше все делать самим, чем иметь дело с такими "партнерами", которые слово не держат и кинут при первом удобном случае. Сегодня наш авиапром рассчитывает исключительно на себя", - говорится в сообщении госкорпорации. Европейские чиновники запрещают то, чего нет: ни поставок, ни совместных проектов, ничего больше нет, добавили в "Ростехе". "И слава Богу", - подчеркнули в госкорпорации.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, ростех, ес
Бизнес, РОССИЯ, Ростех, ЕС
18:48 12.10.2026
 
Российский авиапром рассчитывает только на себя, заявили в "Ростехе"

"Ростех": авиапром рассчитывает только на себя, лучше все делать самому

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Российский авиапром рассчитывает только на себя, лучше все делать самим, заявили РИА Новости в "Ростехе" на фоне введения новых санкций ЕС против российский авиационной промышленности.
Ранее в понедельник ЕС внес в санкционные списки ряд институтов и организаций авиационной промышленности России, в том числе филиалы Объединенной авиастроительной корпорации.
"Лучше все делать самим, чем иметь дело с такими "партнерами", которые слово не держат и кинут при первом удобном случае. Сегодня наш авиапром рассчитывает исключительно на себя", - говорится в сообщении госкорпорации.
Европейские чиновники запрещают то, чего нет: ни поставок, ни совместных проектов, ничего больше нет, добавили в "Ростехе".
"И слава Богу", - подчеркнули в госкорпорации.
 
БизнесРОССИЯРостехЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала