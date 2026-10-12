https://1prime.ru/20261012/rosteha-874160003.html

Российский авиапром рассчитывает только на себя, заявили в "Ростехе"

Российский авиапром рассчитывает только на себя, заявили в "Ростехе" - 12.10.2026, ПРАЙМ

Российский авиапром рассчитывает только на себя, заявили в "Ростехе"

Российский авиапром рассчитывает только на себя, лучше все делать самим, заявили РИА Новости в "Ростехе" на фоне введения новых санкций ЕС против российский... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T18:48+0300

2026-10-12T18:48+0300

2026-10-12T18:48+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Российский авиапром рассчитывает только на себя, лучше все делать самим, заявили РИА Новости в "Ростехе" на фоне введения новых санкций ЕС против российский авиационной промышленности. Ранее в понедельник ЕС внес в санкционные списки ряд институтов и организаций авиационной промышленности России, в том числе филиалы Объединенной авиастроительной корпорации. "Лучше все делать самим, чем иметь дело с такими "партнерами", которые слово не держат и кинут при первом удобном случае. Сегодня наш авиапром рассчитывает исключительно на себя", - говорится в сообщении госкорпорации. Европейские чиновники запрещают то, чего нет: ни поставок, ни совместных проектов, ничего больше нет, добавили в "Ростехе". "И слава Богу", - подчеркнули в госкорпорации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, ростех, ес