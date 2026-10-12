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"Ростех" обеспечит самолеты "Авроры" российским сервисом связи с землей

"Ростех" обеспечит самолеты "Авроры" российским сервисом связи с землей - 12.10.2026, ПРАЙМ

"Ростех" обеспечит самолеты "Авроры" российским сервисом связи с землей

"Ростех" обеспечит самолеты российской авиакомпании "Аврора" отечественным сервисом цифровой связи с землей (ACARS), сообщила госкорпорация. | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T10:15+0300

2026-10-12T10:15+0300

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. "Ростех" обеспечит самолеты российской авиакомпании "Аврора" отечественным сервисом цифровой связи с землей (ACARS), сообщила госкорпорация. "Компания "Инфоком-Авиа" (в составе холдинга "Азимут" Госкорпорации "Ростех") обеспечит самолеты дальневосточной авиакомпании "Аврора" российским сервисом цифровой связи с землей (ACARS)", - говорится в сообщении. Отмечается, что система помогает экипажам в режиме реального времени обмениваться информацией с наземными службами, оперативно получать необходимые данные и инструкции, в том числе при нештатных ситуациях. Раньше для этого использовались иностранные продукты, ставшие недоступными из-за санкций. "Наш сервис ACARS позволяет наземным специалистам получать информацию в том числе о техническом состоянии самолета во время полета и заранее готовиться к его обслуживанию. Это особенно важно для авиакомпаний, связывающих удаленные регионы страны", - сказал генеральный директор "Инфоком-Авиа" Виктор Соломенцев, его слова приводит "Ростех". По его словам, сегодня системой пользуются крупнейшие российские перевозчики - "Аэрофлот" и S7 "Сибирь", а также белорусский национальный перевозчик – "Белавиа". Также "Ростех" получил несколько запросов от иностранных авиакомпаний, которые нуждаются в альтернативных решениях, добавил Соломенцев. Сейчас через ACARS передается более 30 миллионов сообщений в год.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, россия, ростех, азимут, аэрофлот