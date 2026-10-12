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В РСТ оценили перспективы безвизового режима для граждан Вьетнама - 12.10.2026, ПРАЙМ
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В РСТ оценили перспективы безвизового режима для граждан Вьетнама
В РСТ оценили перспективы безвизового режима для граждан Вьетнама - 12.10.2026, ПРАЙМ
В РСТ оценили перспективы безвизового режима для граждан Вьетнама
Введение безвизового режима для въезда граждан Вьетнама в Россию может дополнительно стимулировать спрос, однако о конкретных цифрах роста турпотока говорить... | 12.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-12T18:50+0300
2026-10-12T18:50+0300
туризм
бизнес
россия
вьетнам
владимир путин
российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Введение безвизового режима для въезда граждан Вьетнама в Россию может дополнительно стимулировать спрос, однако о конкретных цифрах роста турпотока говорить рано, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов. Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда до 15 октября 2027 года в РФ граждан Вьетнама на срок до 30 дней. "Вьетнам уже демонстрирует высокие темпы роста въездного турпотока в Россию. Введение безвизового режима может дополнительно стимулировать спрос на поездки в Россию, прежде всего в сегменте организованного туризма. Однако прогнозировать конкретный процент роста пока преждевременно", - сказал Абдюханов. Он подчеркнул, что нужно учитывать, что гражданам Вьетнама ранее уже была доступна российская электронная виза. "Поэтому новый порядок прежде всего упрощает организацию поездок, но не гарантирует резкого увеличения турпотока", - добавил Абдюханов. По его словам, многое будет зависеть от стоимости перелетов, развития авиасообщения и продвижения российских туристических направлений на вьетнамском рынке.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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туризм, бизнес, россия, вьетнам, владимир путин, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, Российский союз туриндустрии
18:50 12.10.2026
 
В РСТ оценили перспективы безвизового режима для граждан Вьетнама

РСТ: безвизовый режим для въезда граждан Вьетнама в Россию может стимулировать спрос

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Введение безвизового режима для въезда граждан Вьетнама в Россию может дополнительно стимулировать спрос, однако о конкретных цифрах роста турпотока говорить рано, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда до 15 октября 2027 года в РФ граждан Вьетнама на срок до 30 дней.
"Вьетнам уже демонстрирует высокие темпы роста въездного турпотока в Россию. Введение безвизового режима может дополнительно стимулировать спрос на поездки в Россию, прежде всего в сегменте организованного туризма. Однако прогнозировать конкретный процент роста пока преждевременно", - сказал Абдюханов.
Он подчеркнул, что нужно учитывать, что гражданам Вьетнама ранее уже была доступна российская электронная виза. "Поэтому новый порядок прежде всего упрощает организацию поездок, но не гарантирует резкого увеличения турпотока", - добавил Абдюханов.
По его словам, многое будет зависеть от стоимости перелетов, развития авиасообщения и продвижения российских туристических направлений на вьетнамском рынке.
 
ТуризмБизнесРОССИЯВЬЕТНАМВладимир ПутинРоссийский союз туриндустрии
 
 
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