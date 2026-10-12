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В РСТ оценили перспективы безвизового режима для граждан Вьетнама

В РСТ оценили перспективы безвизового режима для граждан Вьетнама - 12.10.2026, ПРАЙМ

В РСТ оценили перспективы безвизового режима для граждан Вьетнама

Введение безвизового режима для въезда граждан Вьетнама в Россию может дополнительно стимулировать спрос, однако о конкретных цифрах роста турпотока говорить... | 12.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-12T18:50+0300

2026-10-12T18:50+0300

2026-10-12T18:50+0300

туризм

бизнес

россия

вьетнам

владимир путин

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 12 окт - ПРАЙМ. Введение безвизового режима для въезда граждан Вьетнама в Россию может дополнительно стимулировать спрос, однако о конкретных цифрах роста турпотока говорить рано, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов. Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда до 15 октября 2027 года в РФ граждан Вьетнама на срок до 30 дней. "Вьетнам уже демонстрирует высокие темпы роста въездного турпотока в Россию. Введение безвизового режима может дополнительно стимулировать спрос на поездки в Россию, прежде всего в сегменте организованного туризма. Однако прогнозировать конкретный процент роста пока преждевременно", - сказал Абдюханов. Он подчеркнул, что нужно учитывать, что гражданам Вьетнама ранее уже была доступна российская электронная виза. "Поэтому новый порядок прежде всего упрощает организацию поездок, но не гарантирует резкого увеличения турпотока", - добавил Абдюханов. По его словам, многое будет зависеть от стоимости перелетов, развития авиасообщения и продвижения российских туристических направлений на вьетнамском рынке.

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туризм, бизнес, россия, вьетнам, владимир путин, российский союз туриндустрии